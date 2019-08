Novo romance de Murilo Benício é autora da próxima novela das nove

Murilo Benício, 47, estaria de novo romance com autora de sua próxima novela. "Amor de Mãe" ainda está em fase de produção, mas o ator e Manuela Dias estão prestes a assumir o relacionamento ao público, segundo o colunista do A Tarde é Sua, Alessandro Lo-Bianco.

Este seria o primeiro namoro do ator após o término do relacionamento de sete anos com a atriz Débora Falabella, anunciado em abril. Segundo amigos próximos, o casal prefere manter a discrição do relacionamento por enquanto.

Murilo e Manuela teriam se conhecido nos bastidores das gravações de "Amor de Mãe". Essa é a primeira novela das nove da autora, que já assinou trabalhos como a minissérie "Justiça", e é a mais nova aposta da Rede Globo na dramaturgia. A trama terá seu ponto de partida no roubo do bebê da personagem de Regina Casé.

Este não é o primeiro relacionamento que o ator engata nos bastidores de um de seus trabalhos. Foi na novela "Meu Bem Querer", de 1998, que Benício conheceu Alessandra Negrini, com quem teve um filho, Antônio Negrini.

Já na novela "O Clone", exibida em 2001, o ator viveu par romântico com Giovanna Antonelli e o casal viveu junto de 2002 a 2005. Seis meses após o nascimento do filho, Pietro, o relacionamento chegou ao fim.

Em 2007, foi a vez de o ator se envolver com uma colega do cinema. Guilhermina Guinle, com quem contracenou no filme "Inesquecível", foi sua companheira até 2011. Os dois se separaram de forma amigável e Murilo logo engatou outro romance, desta vez com a cenógrafa Andréa Souza.

O relacionamento com Andréa acabou logo que Benício contracenou com Débora Falabella. O casal, que interpretava sogro e nora na novela "Avenida Brasil" (2012), assumiu o romance logo após o término das gravações.