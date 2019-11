Famosos usam redes sociais para lamentar morte de Gugu Liberato

Ana Maria Braga, Ana Hickman, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram nesta sexta-feira (22) a morte de Gugu Liberato. O apresentador morreu após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando (EUA).



"Muito triste, muito triste... eu lamento muito sua partida. Meus sentimentos e minha solidariedade à família. Descanse em paz", escreveu Ana Maria Braga.



Confira publicações:

Ana Hickmann disse que conhecia Gugu há 15 anos e não conseguia entender como uma pessoa tão querida e amada poderia partir tão cedo. "Ele sempre foi um ser humano incrível, doce, educado e amável. Um grande comunicador -uma referência para mim. Juro que não sei o que dizer, o que escrever. Que Deus conforte a esposa, os filhos, a mãe, os familiares, amigos. Gugu você será eterno."



A apresentadora Fátima Bernardes afirmou que, embora não tenha conhecido o apresentador pessoalmente, estava muito comovida com a tragédia. "Gostaria de deixar aqui os meus sentimentos pra família, amigos e milhões de telespectadores e admiradores. Que Deus conforte a todos."



Luan Santana afirmou que está em choque. "Neste momento de dor para a família e amigos mais próximos mando minhas orações e melhores pensamentos para todos! Obrigado por ter me recebido tão bem em seu programa."

Guguzinho

No início dos anos 2000 Gugu Liberato lançou em seu programa um personagem que o representava na forma de criança, o Guguzinho, representado pelo cantor Dany Boy. Com a aparência semelhante a de Gugu, o Guguzinho cativou o público pelo jeito espontâneo, mesmo com a pouca idade, na época com oito anos.

Atualmente com 26 anos, Dany Boy fez uma homenagem ao apresentador no dia do anúncio da internação do Gugu. O jovem compartilhou uma foto antiga com ex-patrão com uma legenda que estaria orando por Gugu e pela mãe dele, Maria do Céu, que estava no hospital acompanhando o filho.

Na legenda Dany Boy escreveu: “Hoje, mais que nunca, você, sua mãezinha e toda a sua família estarão em minhas orações! Vai ficar tudo bem”.