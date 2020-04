Estado antecipa pagamento do Cartão Mais infância e espera injetar R$ 4 milhões na economia

As famílias de baixa renda receberão mais uma antecipação do Cartão Mais Infância na próxima quarta-feira (15). O recurso, que deveria ser repassado no próximo mês, deverá injetar R$ 4 milhões na economia cearense. O benefício é pago pelo Governo do Estado.

A medida foi confirmada pelo governador Camilo Santana, que fez uma publicação na conta oficial dele no Twitter. Ao todo, o pagamento deverá beneficiar 47 mil famílias de baixa renda no Ceará.

"Ajuda extra para 47 mil famílias carentes que recebem do Estado o benefício. Determinei nova antecipação do pagamento, que seria feito daqui a um mês para amanhã", disse o Governador.

A antecipação do pagamento se alia a outras medidas do Governo do Estado para o enfrentamento ao novo coronavírus.

Durante transmissões ao vivo pelas redes sociais, Camilo Santana já havia anunciado que o Estado pagaria as contas de água e luz das famílias de baixa renda para garantir uma situação mais tranquila durante a crise.