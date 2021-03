Idosos institucionalizados recebem alimentos saudáveis em projeto de hortas sociais na Capital

Cerca de 600 kg de alimentos oriundos da ação Horta Social serão doados para entidades de amparo a idosos na Capital na próxima quarta-feira (31). Somente no ano passado, quase 5 mil pessoas foram atendidas com a distribuição de mais de 13 toneladas de legumes e verduras. A iniciativa de agricultura urbana realizada também por idosos é mantida pelo projeto Fortaleza Cidade Amiga do Idoso, vinculado à prefeitura.

Segundo a coordenadora do Lar Três Irmãs, Thais Almeida, o projeto forneceu um significativo amparo às 56 pessoas atendidas pela unidade.

“A gente não consegue comprar insumos para suprir sempre os idosos, pois seria um orçamento exorbitante para a instituição. Hoje o lar é mantido com 70% de doações. Então, essa ação gerou um impacto financeiro grande pra nós. A gente consegue ficar abastecido por umas duas semanas”.

Thais detalhou ainda que a alimentação saudável tem sido bem recebida pelos residentes. “Como são alimentos perecíeis, geralmente eles não chegavam nas doações que recebíamos até então. Quando o lar passou a receber essas hortaliças, tivemos que fazer uma adaptação do cardápio nutricional dos idosos. A gente faz desde a salada verde crua à salada cozida ou refogada e até mesmo sucos verdes, algo que conseguimos incluir com muito sucesso para eles”.

Legenda: O projeto beneficia idosos em entidades de amparo Foto: Jarbas Oliveira/Divulgação

Envelhecimento ativo e saudável

De acordo com o coordenador especial de idosos da Prefeitura de Fortaleza, Sérgio Gomes, o intuito do trabalho é preparar a cidade para um envelhecimento ativo e saudável, levando qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no projeto.

“Tiramos o idoso da ociosidade e o integramos com a comunidade em dias de visitas guiadas, antes da pandemia, para orientação, capacitação e conhecimento dos plantios, fazendo algo diferenciado e inovador para essa população”.

Com um cultivo 100% natural, três estufas da Horta Social são mantidas nos bairros Conjunto Ceará e Granja Portugal, com 750 metros cada, beneficiando pessoas de diferentes regiões da Capital. Alimentos como couve, alface, coentro, tomate cereja e pimentão são produzidos nos locais. O plantio é realizado no sistema de vasos e a irrigação acontece por meio de gotejamento automatizado.

3.600 idosos cadastrados atuam no projeto

A ação conta com 3.600 pessoas idosas cadastradas e é executada pelo Núcleo de Produções Culturais e Esportivas (Nuproce), instituição sem fins lucrativos que capta recursos junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza.

De acordo com Neusa Maia, supervisora da Horta Social, em torno de 600 famílias eram atendidas presencialmente antes da pandemia durante os ciclos de colheita - realizados, em média, a cada dois ou três meses de produção. Ela ressalta ainda que “a importância é levar uma alimentação saudável, de qualidade e sem agrotóxicos para os idosos”.

Legenda: A iniciativa de agricultura urbana é mantida pelo projeto Fortaleza Cidade Amiga do Idoso, vinculado à prefeitura Foto: Jarbas Oliveira/Divulgação