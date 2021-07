Catarina, no Ceará, começa a vacinar população a partir de 26 anos contra a Covid-19

Jovens com idade entre 26 e 29 anos começaram a ser vacinados contra a Covid-19 no município de Catarina, na região Centro-Sul do Ceará, a partir desta terça-feira (6). Conforme apurado pela reportagem, é o município mais adiantado na campanha, atualmente.

Cerca de 250 pessoas nessa faixa etária estão agendadas para hoje, conforme a Prefeitura. A aplicação ocorre desde 8h da manhã, no Ginásio Andradão.

A abertura para a população geral da cidade começou no dia 16 de junho e, até a última segunda-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde tinha como alvo pessoas acima de 30 anos.

Além da Astrazeneca e da Pfizer, o município também já oferta a vacina da Janssen, cujo segundo lote chegou ao Estado no fim de semana. Pelo vacinômetro estadual, outras cidades com processo avançado estão vacinando pessoas entre 30 e 40 anos.

Legenda: Vacinação ocorre no Ginásio Andradão. Foto: Secretaria Municipal de Saúde

"É um momento de muita gratidão. Graças a Deus, o pessoal aderiu à campanha, fez o cadastro no Saúde Digital, e pra gente é um avanço nessa luta que tem sido árdua", ressalta a secretária de saúde da cidade, Valéria Rodrigues.

Para ela, a celeridade no processo é reflexo da capacitação da rede municipal para cadastrar massivamente as pessoas acima de 18 anos. Além de equipes volantes que percorriam casa a casa, na sede e na zona rural, os postos de saúde também funcionaram como centrais de apoio.

Valéria acredita que não haverá demora em avançar para novas faixas etárias, talvez ainda nesta semana. Contudo, o planejamento depende da distribuição de novas doses realizadas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Legenda: Previsão é avançar para outras faixas ainda nesta semana, a depender de novas doses. Foto: Secretaria Municipal de Saúde

A população atualmente estimada para Catarina é de 20.871 pessoas, de acordo com o IBGE. O vacinômetro estadual aponta que a cidade já aplicou 5.136 primeiras doses e 1.929 D2 até domingo (4).

Ao longo da pandemia, o município acumula 791 casos confirmados e 15 óbitos pela doença, segundo a plataforma IntegraSUS. A última morte foi registrada em março. Atualmente, há dez casos suspeitos em investigação.

No dia 27 de junho, Guaramiranga se tornou a primeira cidade do Ceará a vacinar, com a primeira dose, todos os adultos cadastrados no Saúde Digital. Ao todo, foram 4.600 beneficiados. A inscrição é necessária para planejar a distribuição de doses aos municípios.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.