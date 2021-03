Campanha arrecada alimentos para famílias afetadas pela pandemia de Covid-19 em Canoa Quebrada

Legenda: No ano passado, a campanha realizada arrecadou cerca de 250 cestas Foto: Arquivo Pessoal

Após mais de um ano de pandemia de Covid-19, contar com a solidariedade tem sido importante para amenizar os impactos econômicos da crise sanitária. Na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, litoral leste do Ceará, uma ação promovida no ano passado ganha nova versão em 2021, com a meta de ajudar ainda mais pessoas.

A campanha "Canoa Solidária" é organizada pelo empresário Luis Nogueira e visa arrecadar alimentos com os grandes comerciantes de Aracati para compor cestas básicas. O arrecadado será doado às famílias sem renda fixa da vila de Canoa Quebrada que passam por dificuldades para se manter.

"Canoa vive do turismo, e, como estamos parados há um mês, as pessoas não têm outro meio de renda. Tem gente passando necessidade", comenta.

Segundo Luís, a situação é pior que a vivida em 2020, uma vez que a comunidade ainda não conta com o auxílio emergencial previsto pelo Governo Federal para este ano.

Embora os impactos abranjam toda a região, Luís diz tentar conscientizar os empresários a colaborar.

"Todo mundo está em situação difícil depois de um ano inteiro de pandemia. Não conseguimos estabilizar, mas podemos ajudar, e é isso que venho conscientizando os colegas. O pouco que a gente fizer é muito para quem não tem nada", diz.

No ano passado, logo após o primeiro decreto que impôs o fechamento de serviços não essenciais, a campanha realizada arrecadou 250 cestas. A meta deste ano é ultrapassar essa quantidade e chegar a mais pessoas.

Para isso, o empresário fechou parceria com um supermercado local, e qualquer pessoa interessada em doar pode transferir a quantia para a conta do estabelecimento, que reverterá o apurado em alimentos para famílias locais.

Serviço

As doações em dinheiro poderão ser feitas para a conta abaixo:

Bom Vizinho Distribuidora de Alimento LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1604-7

Conta: 14098-8

CNPJ: 04163766/0002-29

PIX : e5ecf9a1-e69a-4e88-aa90-36e1973e31af

A organização da campanha pede o envio do comprovante para o WhatsApp (88) 99916-0023