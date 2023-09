VLT Parangaba-Mucuripe e Cariri têm mudanças de operação neste fim de semana; confira

Entre esta sexta-feira (29) e o sábado (30), o VLT Parangaba-Mucuripe (linha Nordeste) e Cariri terão modificações de operação. Segundo o Metrofor, as mudanças se dão para garantir a segurança de passageiros durante obras que ocorrerão no entorno das linhas.

Nesta sexta, o VLT do Cariri não funcionará devido a uma nova etapa da obra de duplicação do viaduto sobre o Rio Saco e Lobo, com içamento de vigas. A operação retorna normalmente aos passageiros no sábado.

Já em Fortaleza, o VLT Parangaba-Mucuripe encerra as operações mais cedo, mas somente no sábado. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) fará obras estruturais que implicam a via férrea.

Conforme o Metrofor, a última viagem do dia começa às 14h10, simultaneamente nas estações Iate e Parangaba. O retorno do funcionamento ocorre somente na segunda-feira (2).

Metrofor orienta novos meios

A empresa orienta os passageiros que utilizem "outras formas de transporte para seus percursos".

É importante destacar que as linhas Sul, Oeste e VLT de Sobral funcionam normalmente, e não terão suas programações alteradas. Todos os itinerários do Metrofor podem acessados no site.