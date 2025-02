Vistoria anual de veículos de motoristas de aplicativo em Fortaleza começa em março; saiba cronograma

Motoristas que trabalham em plataformas de transporte por aplicativos com veículos de final de placa 1 estão sendo convocados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para as vistorias anuais, que começam a partir do dia 6 de março.

As vistorias dos automóveis serão realizadas na nova sede da Etufor, localizada na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 5451, no Passaré.

Veja também Ceará Cachorros morrem eletrocutados no Ceará após fios de alta tensão caírem em ruas durante chuva Ceará Fortaleza registra a menor temperatura de 2025 ao marcar 21,6°C nesta quarta-feira (19)

Vale ressaltar que é fundamental que os motoristas estejam com todos os documentos necessários. Após a emissão e pagamento das taxas, o próximo passo é encaminhar o veículo para a vistoria.

Veja cronograma:

Março: Final de Placa 1

Final de Placa 1 Abril: Final de Placa 2

Final de Placa 2 Maio: Final de Placa 3

Final de Placa 3 Junho: Final de Placa 4

Final de Placa 4 Julho: Final de Placa 5

Final de Placa 5 Agosto: Final de Placa 6

Final de Placa 6 Setembro: Final de Placa 7

Final de Placa 7 Outubro: Final de Placa 8

Final de Placa 8 Novembro: Final de Placa 9

Final de Placa 9 Dezembro: Final de Placa 0

Nessa etapa, os veículos passam por uma inspeção realizada pelos funcionários da Etufor, a fim de assegurar que os mesmos atendem a todas as normas de segurança e regulamentação vigentes.

Em 2024, foram feitas 16 mil vistorias. Anualmente, o calendário é publicado no Diário Oficial do Município

Ao final do processo, será emitido um laudo de vistoria, que atesta a conformidade do veículo.

Os motoristas que oferecem o serviço por meio de aplicativos de transporte em Fortaleza e que estão interessados em começar a operar nas plataformas, devem agendar a vistoria do veículo no site da Etufor, emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 134,98 — apresentando o comprovante de pagamento e levar o veículo no dia e hora marcados à sede da Etufor (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 5451 - Passaré). O atendimento ocorre exclusivamente mediante agendamento prévio.

Entre os itens observados nas vistorias está:

O estado de conservação dos pneus, do sistema elétrico, da carroceria, entre outros;

Os documentos obrigatórios do motorista e do veículo também são exigidos para verificar a regularidade dos mesmos;

Outro item exigido é a identidade visual do veículo, que deve obedecer ao Decreto nº 14.415 de 03 de maio de 2019, que prevê a identificação do veículo com adesivo no tamanho máximo 14cm x 14cm, a ser afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por aplicativos”;

A idade máxima dos veículos para operar com aplicativos é de dez anos.

Para estarem regularizados junto ao órgão gestor de transporte, os motoristas devem estar atentos e seguir o calendário oficial, seja para realizar a primeira vistoria do veículo ou para atualizar as vistorias realizadas anteriormente que têm validade de um ano.

“Esse procedimento proporciona aos cidadãos a segurança de que os veículos estão em bom estado de conservação para circularem na cidade”, considera Jardson Cruz, diretor técnico da Etufor.