Fortaleza registra a menor temperatura de 2025 ao marcar 21,6°C nesta quarta-feira (19)

Fortaleza registrou, nesta quarta-feira (19), a madrugada mais fria do ano até então. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a temperatura mínima na Capital chegou à marca de 21,6°C.

O órgão explica que a queda na temperatura se deu, principalmente, pelas fortes chuvas na região centro-norte do Ceará, incluindo Fortaleza. “Elas foram associadas à formação de nuvens do tipo cumulonimbus, que proporcionam precipitações mais intensas e ventos fortes, que resfriam o ar”, acrescentou.

Ainda conforme a Fundação, as correntes de ar frio que acompanham essas precipitações substituem o ar quente presente na cidade, contribuindo para uma temperatura mais amena.

No Interior do Ceará, os destaques ficaram por conta de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, e Poranga, no Sertão de Cratéus. As cidades registraram mínimas de 19,8°C e 20,1°C, respectivamente, conforme a Plataforma de Coleta de Dados da Funceme.

Dia mais chuvoso do mês

Ainda pela manhã desta quarta-feira (19), Fortaleza teve o dia mais chuvoso de fevereiro, mês em que abre a quadra chuvosa no Ceará. A precipitação registrada foi de quase 100 mm, até a última atualização da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), às 14h20. Ao todo, o acumulado chegou a 98,4 mm.

Veja os volumes de chuva em Fortaleza nos últimos dias:

19 de fevereiro: 98,4 mm

18 de fevereiro: 19 mm

17 de fevereiro: 94,4 mm

16 de fevereiro: 1,8 mm

15 de fevereiro: 0 mm

Chuvas no Ceará

Nesta quarta-feira (19), o Ceará amanheceu sob fortes chuvas em diversos municípios. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados às 14h20, o maior acumulado foi em Aquiraz, onde a precipitação atingiu 172,4 mm.

Entre os municípios onde houve algum registro de chuva, Lavras da Mangabeira, no Cariri, aparece no outro extremo da lista, com a menor precipitação: apenas 0,2 mm. Confira, abaixo, as cidades com maiores volumes nesta manhã.

Aquiraz: 172,4 mm Pindoretama: 145 mm Cascavel: 105 mm Fortaleza: 98,4 mm Eusébio: 83 mm Paracuru: 73 mm Maranguape: 73 mm São Gonçalo do Amarante: 71 mm Iracema: 69 mm Acarape: 62 mm

Já para esta quinta (20), a faixa litorânea do Ceará deve apresentar condições para os principais acumulados de chuva no período da madrugada e manhã, segundo a Funceme.

