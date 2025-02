Com quase 100 mm, Fortaleza tem o dia mais chuvoso de fevereiro; veja maiores volumes por cidade

Ainda pela manhã desta quarta-feira (19), Fortaleza teve o dia mais chuvoso de fevereiro, mês em que abre a quadra chuvosa no Ceará. A precipitação registrada foi de quase 100 mm, até a última atualização da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), às 14h20. Ao todo, o acumulado chegou a 98,4 mm.

Com raios e trovões, a intensidade da chuva deixou diversas ruas alagadas por toda a Capital. No bairro Quintino Cunha, um vídeo gravado por um morador mostra lixo boiando e tráfego de pedestres e veículos comprometidos. No bairro vizinho, o Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha do Antônio Bezerra) apresentou infiltrações, que causaram goteiras e alagamentos.

Veja os volumes de chuva em Fortaleza nos últimos dias:

19 de fevereiro: 98,4 mm

18 de fevereiro: 19 mm

17 de fevereiro: 94,4 mm

16 de fevereiro: 1,8 mm

15 de fevereiro: 0 mm

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Ceará que inclui a capital cearense. Com grau de severidade classificado como “perigo”, o aviso tem vigência até 11 de quinta-feira (20) e aponta risco potencial de chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou entre 50 mm/dia e 100 mm/dia. Além disso, existe a possibilidade de ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O segundo dia de fevereiro com maior acumulado foi a última segunda-feira (17), quando choveu 94,4 mm. Naquele dia, ruas e avenidas da Cidade também amanheceram alagadas. Na Granja Portugal, o canal que corta o bairro transbordou, e um vídeo mostra o trecho da Rua Londrina com a Rua Umuarama com água chegando nas portas das residências.

Ao incluir o mês de janeiro na análise, a maior chuva na Capital em 2025 foi a do dia 15 de janeiro, quando a Funceme registrou um acumulado de 132 mm em Fortaleza. Mas esse dia foi marcado por chuvas abundantes em várias cidades cearenses, com registro histórico em Pacujá, no Sertão de Sobral. Foram 230 milímetros em 24h — a maior precipitação da história do município.

Chuvas no Ceará

Nesta quarta-feira (19), o Ceará amanheceu sob fortes chuvas em diversos municípios. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados às 14h20, o maior acumulado foi em Aquiraz, onde a precipitação atingiu 172,4 mm.

Na Capital, Fortaleza, choveu quase 100 mm, com registros de diversas ruas alagadas. Relatos enviados ao Diário do Nordeste apontaram que dois imóveis com risco de desabamento e que um canal no bairro Quintino Cunha transbordou nas proximidades da rua IV.

Entre os municípios onde houve algum registro de chuva, Lavras da Mangabeira, no Cariri, aparece no outro extremo da lista, com a menor precipitação: apenas 0,2 mm. Confira, abaixo, as cidades com maiores volumes nesta manhã.

Aquiraz: 172,4 mm Pindoretama: 145 mm Cascavel: 105 mm Fortaleza: 98,4 mm Eusébio: 83 mm Paracuru: 73 mm Maranguape: 73 mm São Gonçalo do Amarante: 71 mm Iracema: 69 mm Acarape: 62 mm

