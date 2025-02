Vendedora é morta a tiros de espingarda e enterrada em cova rasa em Icapuí, no litoral do CE

A vendedora Maria Elisângela Lima do Nascimento, de 36 anos, foi assassinada a tiros de espingarda e teve o corpo enterrado em uma cova rasa, próximo à praia da Redonda, em Icapuí, litoral do Ceará. Familiares localizaram o cadáver da vítima na madrugada dessa terça-feira (11), um dia após ela ter sido dada como desaparecida.

Poucas horas após a descoberta do corpo, um suspeito do crime foi preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Francisco Ruan dos Anjos Alves confessou o crime, afirmando que teve um momento de "surto". O homem declarou que a espingarda usada para matar a mulher era do avô, de 78 anos.

Francisco Ruan enterrou o corpo e fugiu com a moto da vítima, que foi encontrada posteriormente na comunidade da Maísa (RN), junto do capacete e do celular da mulher. Ele já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e utilizava tornozeleira eletrônica, que foi removida antes da fuga. Preso, ele segue está à disposição da Justiça.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o avô do suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Icapuí, tendo sido autuado por posse irregular de arma de fogo. O idoso tem histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas.

Avô do suspeito era cliente da vítima

Um familiar relatou ao Diário do Nordeste que Elisângela costumava frequentar a região para comercializar seus produtos, pois tinha diversos clientes no local. Entre eles, estava o avô do homem que confessou o crime, um cliente fiel da vítima. Conhecidos da vítima já haviam alertado para ela evitar ir sozinha à localidade, pois a família do suspeito era conhecida na região por ser perigosa.

No dia do crime, Elisângela saiu para realizar uma entrega na casa do suspeito. Quando o marido notou que ela não havia retornado, inicialmente não suspeitou de um acidente, pois, caso algo tivesse acontecido na estrada, a informação já teria se espalhado. Preocupado com o sumiço, ele e outros conhecidos iniciaram buscas e acabaram encontrando o corpo.

