Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja fotos da abertura da 29ª edição do Ceará Natal de Luz

O Ceará Natal de Luz 2025 leva o tema "Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto de crianças no Ceará Natal de Luz 2025.
Legenda: Coral da Luz entoou clássicos natalinos direto das sacadas do Hotel Excelsior.
Foto: Ismael Soares

Teve inicio na noite desta quinta-feira (27) a 29ª edição do Ceará Natal de Luz. Com show de Jorge Vercillo, a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, foi palco mais uma vez da cerimônia natalina.

O evento deste ano traz como tema: “Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar” e terá como homenageado o compositor, poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo.

imagem mostra crianças em apresentação no lançamento do Ceará Natal de Luz.
Legenda: Evento aconteceu na Praça do Ferreira, em Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Durante a abertura, o público pode ainda visitar os principais espaços da decoração natalina da praça, bem como a Árvore de Natal e o posto de troca de sementes por garrafas pet.

árvore de natal grande e iluminada na praça do Ferreira, em Fortaleza.
Legenda: Grande e iluminada, árvore de Natal compõe decoração temática na Praça do Ferreira.
Foto: Ismael Soares.

A celebração ainda ofereceu o espetáculo do tradicional Coral da Luz com as crianças entoando os principais clássicos natalinos direto das sacadas do Hotel Excelsior.

Além da chegada do Papai Noel e do acendimento das luzes da decoração da praça, momentos que sempre emocionam o público.

centenas de pessoas no Ceará Natal de Luz 2025.
Legenda: Público acompanhou a abertura do Ceará Natal de Luz 2025.
Foto: Ismael Soares.

Veja também

teaser image
Ceará

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

teaser image
Ceará

Nova Praça do Ferreira é entregue: 'Início do resgate do Centro'

teaser image
Ceará

Estudante cearense vence prêmio nacional com trabalho sobre profetas da chuva e IA

APRESENTAÇÕES

O evento começou com a apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, seguida pelo cerimonial conduzido pelo Grupo Blitz e pela Camerata Villa-Lobos, com participações especiais do guitarrista Cesário Filho e do grupo Porta Voz.

fachada do Hotel Excelsior.
Legenda: Hotel Excelsior recebeu o Coral da Luz.
Foto: Ismael Soares.

Durante a programação, ocorreu o tradicional plantio da primeira muda, que simboliza o início da campanha de troca de garrafas PET por mudas de árvores, uma iniciativa sustentável que seguirá nos postos de troca.

A SEUMA também realizou a entrega do “Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente”, reforçando o compromisso ambiental do evento.

Um dos momentos mais esperados foi a chegada inovadora do Papai Noel, em um espetáculo circense com acrobacias, teatro e painéis de LED sincronizados. Ele recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Evandro Leitão, do presidente da CDL, Assis Cavalcante, e do Instituto CDL, Valdemir Rolim. 

fachada do Hotel Excelsior com decoração de Natal.
Legenda: Fachada do Hotel Excelsior com decoração natalina.
Foto: Ismael Soares.

A noite seguiu com o acendimento da árvore de Natal pela equipe de mulheres eletricistas da Enel e a primeira apresentação do Coral da Luz nas janelas do Hotel Excelsior. Em seguida, Jorge Vercillo subiu ao palco para apresentação.

CASA DO PAPAI NOEL

A Casa do Papai Noel estará montada na Praça do Ferreira no período de 1º a 23 de dezembro. Diariamente, das 9h às 20h, crianças e adultos poderão visitar o espaço decorado e tirar fotos com o Papai Noel do Ceará Natal de Luz.

Um ambiente cheio de encanto e emoção, preparado para receber famílias e espalhar o verdadeiro espírito natalino no coração de Fortaleza.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto de crianças no Ceará Natal de Luz 2025.
Ceará

Veja fotos da abertura da 29ª edição do Ceará Natal de Luz

O Ceará Natal de Luz 2025 leva o tema "Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar”.

Redação
Há 46 minutos
Mão com cédulas com notas R$ 100 e R$ 50 contando o dinheiro.
Ceará

Aposentados de Caucaia reclamam de atraso em pagamento após mudança de banco

Previdência, sindicato e banco realizam reunião para solucionar problema nesta quinta (27).

João Lima Neto
27 de Novembro de 2025
Foto em plano picado de uma pessoa de pé em uma trilha de terra e pedras em uma floresta ou mata densa. A pessoa usa uma camiseta azul e calças camufladas em tons escuros e botas. A vegetação verde exuberante circunda o chão e se estende até o céu, que está levemente visível.
Ceará

Comunicadores e ambientalistas são incluídos em programa de proteção do Ceará

Sigilo de identidade, apoio jurídico e psicológico e proteção policial estão entre as medidas que podem ser adotadas em casos de ameaça.

Clarice Nascimento
27 de Novembro de 2025
Caminhão com carga de cimento explode na Paupina, em Fortaleza
Ceará

Caminhão com carga de cimento explode na Paupina, em Fortaleza

O incidente não deixou feridos.

Redação
27 de Novembro de 2025
Biometria confunde irmãs e barra uma delas na entrada de academia
Ceará

Biometria confunde irmãs e barra uma delas na entrada de academia

Elane e Aline não são gêmeas, mas são sempre confundidas.

Geovana Almeida*
27 de Novembro de 2025
Menina sorridente com feições fofas sentada em carrinho de criança no interior de cinema, em frente ao letreiro do cinema, com ambiente agradável e diversão garantida.
Ceará

Menina com doença rara realiza sonho de ir ao cinema com apoio de hospital de Fortaleza

O caso aconteceu no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza (CE).

Geovana Almeida*
27 de Novembro de 2025
Ceará

Saiba como usar a nova plataforma de transferência digital de veículos no Ceará

Sistema moderniza o processo de compra e venda, reduz custos e facilita o atendimento ao cidadão

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
Ceará

Qual a situação das obras dos novos IFCEs em Fortaleza ?

A construção dos 2 campi do Instituto Federal na Capital foi anunciada pelo MEC em março de 2024.

Thatiany Nascimento
27 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre cursos de Arquitetura e Design

Formações contemplam diferentes perfis de profissionais e englobam todas as áreas do Design

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
Ceará

North Shopping Fortaleza anuncia ativações e descontos na Black Friday

Programação inclui interações, recompensas e lojas abrindo mais cedo para facilitar o acesso às ofertas

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
Foto da Praça do Ferreira.
Ceará

Nova Praça do Ferreira é entregue: 'Início do resgate do Centro'

Novas mudanças devem seguir pela Praça da Bandeira e Praça do Passeio Público.

Bergson Araujo Costa e Maria Clarice Sousa*
26 de Novembro de 2025
Sala de aula com cadeiras vazias, sem alunos, e livros em cima de uma das mesas.
Ceará

Escolas do CE têm provas do Spaece canceladas por falta de aplicadores

Mais de 50 unidades foram afetadas, e profissionais extras estão sendo alocados em salas.

Dahiana Araújo
26 de Novembro de 2025
Três pessoas, duas mulheres e um homem, com camisetas verdes e um logo de anéis coloridos, sorriem segurando livros intitulados 'Resposta às Mudanças Climáticas: Livro de Resultados' em frente a um fundo azul vibrante.
Ceará

Estudante cearense vence prêmio nacional com trabalho sobre profetas da chuva e IA

Jovem de 16 anos usou Inteligência Artificial para analisar as previsões climáticas de agricultores do Interior do Ceará.

Matheus Facundo
26 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira de perfil. É um homem jovem, de cabelo preto. Na foto, usa camisa de botão preta e está com um estetoscópio sobre o pescoço.
Ceará

Edcley Teixeira se diz injustiçado e quer abandonar o ensino para o Enem

O cearense é investigado por supostamente ter vazado questões do exame que dá acesso ao ensino superior no Brasil.

Redação
26 de Novembro de 2025
Uma foto externa do Mercado dos Pinhões, em Fortaleza. É uma estrutura metálica histórica (ferro fundido) com teto e paredes laterais em venezianas de metal pintadas de verde, sob um céu azul claro com nuvens. Uma carroça de bicicleta está estacionada na rua lateral no canto inferior esquerdo.
Ceará

Obras para reabrir Mercados dos Pinhões e da Aerolândia custariam R$ 5 milhões

Os equipamentos costumavam ser um único e chegaram à cidade no final do século XIX.

Milenna Murta* e Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Ação do Diário do Nordeste e da Câmara Municipal mobilizará voluntários para proteger o litoral, orientando sobre descarte correto.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Uma mulher vestindo jaleco, luvas, máscara e touca está trabalhando em um laboratório. Ela está manuseando um pequeno bloco de amostra em um equipamento de laboratório, possivelmente um micrótomo da marca Lupetec, usado para preparar lâminas histológicas. Várias lâminas de vidro estão organizadas na parte superior da máquina.
Ceará

Ceará quer ampliar rede que investiga óbitos ‘misteriosos’

Meta é implantar o serviço em todas as regiões de saúde do Estado.

Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferta até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1

Os percentuais de desconto variam de acordo com a forma de ingresso dos alunos

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday da Le´Loyn Parfums traz até 70% de desconto em perfumes importados

A ação está valendo em todas as lojas físicas e e-commerce de Fortaleza.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra grupo de pessoas aglomeradas em volta de mulher que faleceu devido a mal súbito em aula de spinning em academia de Maranguape.
Ceará

Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Empresária participava de aula de spinning quando passou mal.

Redação
25 de Novembro de 2025