Veja fotos da abertura da 29ª edição do Ceará Natal de Luz
O Ceará Natal de Luz 2025 leva o tema "Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar”.
Teve inicio na noite desta quinta-feira (27) a 29ª edição do Ceará Natal de Luz. Com show de Jorge Vercillo, a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, foi palco mais uma vez da cerimônia natalina.
O evento deste ano traz como tema: “Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar” e terá como homenageado o compositor, poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo.
Durante a abertura, o público pode ainda visitar os principais espaços da decoração natalina da praça, bem como a Árvore de Natal e o posto de troca de sementes por garrafas pet.
A celebração ainda ofereceu o espetáculo do tradicional Coral da Luz com as crianças entoando os principais clássicos natalinos direto das sacadas do Hotel Excelsior.
Além da chegada do Papai Noel e do acendimento das luzes da decoração da praça, momentos que sempre emocionam o público.
Veja também
APRESENTAÇÕES
O evento começou com a apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, seguida pelo cerimonial conduzido pelo Grupo Blitz e pela Camerata Villa-Lobos, com participações especiais do guitarrista Cesário Filho e do grupo Porta Voz.
Durante a programação, ocorreu o tradicional plantio da primeira muda, que simboliza o início da campanha de troca de garrafas PET por mudas de árvores, uma iniciativa sustentável que seguirá nos postos de troca.
A SEUMA também realizou a entrega do “Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente”, reforçando o compromisso ambiental do evento.
Um dos momentos mais esperados foi a chegada inovadora do Papai Noel, em um espetáculo circense com acrobacias, teatro e painéis de LED sincronizados. Ele recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Evandro Leitão, do presidente da CDL, Assis Cavalcante, e do Instituto CDL, Valdemir Rolim.
A noite seguiu com o acendimento da árvore de Natal pela equipe de mulheres eletricistas da Enel e a primeira apresentação do Coral da Luz nas janelas do Hotel Excelsior. Em seguida, Jorge Vercillo subiu ao palco para apresentação.
CASA DO PAPAI NOEL
A Casa do Papai Noel estará montada na Praça do Ferreira no período de 1º a 23 de dezembro. Diariamente, das 9h às 20h, crianças e adultos poderão visitar o espaço decorado e tirar fotos com o Papai Noel do Ceará Natal de Luz.
Um ambiente cheio de encanto e emoção, preparado para receber famílias e espalhar o verdadeiro espírito natalino no coração de Fortaleza.