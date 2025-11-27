Veja fotos da abertura da 29ª edição do Ceará Natal de Luz

Teve inicio na noite desta quinta-feira (27) a 29ª edição do Ceará Natal de Luz. Com show de Jorge Vercillo, a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, foi palco mais uma vez da cerimônia natalina.

O evento deste ano traz como tema: “Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar” e terá como homenageado o compositor, poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo.

Legenda: Evento aconteceu na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Foto: Ismael Soares.

Durante a abertura, o público pode ainda visitar os principais espaços da decoração natalina da praça, bem como a Árvore de Natal e o posto de troca de sementes por garrafas pet.

Legenda: Grande e iluminada, árvore de Natal compõe decoração temática na Praça do Ferreira. Foto: Ismael Soares.

A celebração ainda ofereceu o espetáculo do tradicional Coral da Luz com as crianças entoando os principais clássicos natalinos direto das sacadas do Hotel Excelsior.

Além da chegada do Papai Noel e do acendimento das luzes da decoração da praça, momentos que sempre emocionam o público.

Legenda: Público acompanhou a abertura do Ceará Natal de Luz 2025. Foto: Ismael Soares.

APRESENTAÇÕES

O evento começou com a apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, seguida pelo cerimonial conduzido pelo Grupo Blitz e pela Camerata Villa-Lobos, com participações especiais do guitarrista Cesário Filho e do grupo Porta Voz.

Legenda: Hotel Excelsior recebeu o Coral da Luz. Foto: Ismael Soares.

Durante a programação, ocorreu o tradicional plantio da primeira muda, que simboliza o início da campanha de troca de garrafas PET por mudas de árvores, uma iniciativa sustentável que seguirá nos postos de troca.

A SEUMA também realizou a entrega do “Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente”, reforçando o compromisso ambiental do evento.

Um dos momentos mais esperados foi a chegada inovadora do Papai Noel, em um espetáculo circense com acrobacias, teatro e painéis de LED sincronizados. Ele recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Evandro Leitão, do presidente da CDL, Assis Cavalcante, e do Instituto CDL, Valdemir Rolim.

Legenda: Fachada do Hotel Excelsior com decoração natalina. Foto: Ismael Soares.

A noite seguiu com o acendimento da árvore de Natal pela equipe de mulheres eletricistas da Enel e a primeira apresentação do Coral da Luz nas janelas do Hotel Excelsior. Em seguida, Jorge Vercillo subiu ao palco para apresentação.

CASA DO PAPAI NOEL

A Casa do Papai Noel estará montada na Praça do Ferreira no período de 1º a 23 de dezembro. Diariamente, das 9h às 20h, crianças e adultos poderão visitar o espaço decorado e tirar fotos com o Papai Noel do Ceará Natal de Luz.

Um ambiente cheio de encanto e emoção, preparado para receber famílias e espalhar o verdadeiro espírito natalino no coração de Fortaleza.