Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Ação do Diário do Nordeste e da Câmara Municipal mobilizará voluntários para proteger o litoral, orientando sobre descarte correto.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Mutirões de limpeza ocorrerão durante os finais de semana, em diferentes trechos da orla da Capital.
Foto: divulgação

Proteger o litoral e orientar a população sobre o correto descarte do lixo. Esta é a missão que moverá a ação de limpeza na orla de Fortaleza prevista para acontecer nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de dezembro. O projeto é do Diário do Nordeste, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza.

Os mutirões de limpeza ocorrerão durante os finais de semana, em diferentes trechos da orla da Capital, a serem divulgados em breve. A iniciativa pretende convocar moradores, frequentadores da orla, instituições, coletivos e famílias em uma experiência participativa que estimula novas atitudes e amplia a conscientização ambiental.

“Cada mutirão é um jeito de cuidar da cidade e do nosso litoral juntos”, destaca Rayana Gadelha, coordenadora de projetos do Sistema Verdes Mares. “Não é só sobre recolher lixo, é sobre mostrar que todos podemos fazer a diferença e que pequenas atitudes podem, sim, transformar realidades”, completa.

Assim como em edições anteriores, a ação do Diário do Nordeste combinará coleta de resíduos, orientação sobre descarte correto e estímulo ao cuidado com os oceanos, uma linha de atuação que agora ganha força com a parceria da CMFor.

A organização disponibilizará estrutura necessária aos participantes e divulgará, nos próximos dias, os pontos específicos da orla que receberão as atividades. “Mais do que uma agenda ambiental, os mutirões chegam como um convite para que a população participe de um movimento coletivo em defesa do meio ambiente e da cidade onde vive”, afirma Rayana Gadêlha.

A ação integra o projeto Conscientizar, bandeira institucional do Sistema Verdes Mares, que reforça o compromisso do grupo com a conscientização ambiental, a mudança de comportamentos e a construção de um Ceará mais sustentável. Por meio de ações educativas, conteúdos especiais e mobilização social, o SVM busca inspirar a população a assumir um papel ativo na proteção dos ecossistemas marinhos e costeiros.

Serviço:

Conscientizar - Limpeza de Praia
Datas:
1º mutirão: 13 e 14/12
2º mutirão: 20 e 21/12
3º mutirão: 27 e 28/12

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Ação do Diário do Nordeste e da Câmara Municipal mobilizará voluntários para proteger o litoral, orientando sobre descarte correto.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Uma mulher vestindo jaleco, luvas, máscara e touca está trabalhando em um laboratório. Ela está manuseando um pequeno bloco de amostra em um equipamento de laboratório, possivelmente um micrótomo da marca Lupetec, usado para preparar lâminas histológicas. Várias lâminas de vidro estão organizadas na parte superior da máquina.
Ceará

Ceará quer ampliar rede que investiga óbitos ‘misteriosos’

Meta é implantar o serviço em todas as regiões de saúde do Estado.

Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferta até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1

Os percentuais de desconto variam de acordo com a forma de ingresso dos alunos

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday da Le´Loyn Parfums traz até 70% de desconto em perfumes importados

A ação está valendo em todas as lojas físicas e e-commerce de Fortaleza.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra grupo de pessoas aglomeradas em volta de mulher que faleceu devido a mal súbito em aula de spinning em academia de Maranguape.
Ceará

Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Empresária participava de aula de spinning quando passou mal.

Redação
25 de Novembro de 2025
Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia
Ceará

Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

PM usou 'instrumentos' de menor potencial ofensivo na intervenção. Após tumulto, o evento foi encerrado.

João Lima Neto
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à direita, pessoa caderno de questão do Enem 2025, e, à esquerda, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense Edcley teria antecipado mais questões do Enem meses antes de prova

Com os novos itens, cearense teria "previsto" pelo menos sete perguntas.

Redação
25 de Novembro de 2025
Um médico, identificado como Sami Gadelha, trajando scrubs verdes e máscara, está em um ambiente hospitalar que parece ser uma sala de autópsia ou necrotério, com mesas de aço inoxidável em primeiro plano. Ele tem tatuagens nos antebraços e usa óculos.
Ceará

Como profissionais do SVO no Ceará lidam com a morte no dia a dia

Dezenas de trabalhadores atuam para confortar famílias e explicar causas dos óbitos.

Nicolas Paulino
25 de Novembro de 2025
Ceará

Sr. Óculos lança Black Friday com óculos completos a partir de R$ 187,90

Campanha reúne descontos em toda a loja, coleções renovadas semanalmente e exame de vista gratuito

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Ceará

Microparque Dona Bernadete fortalece lazer e convivência na Regional 5

Espaço incentiva atividades comunitárias, esportivas e o uso qualificado do espaço urbano

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Imagem da fechada da Urca, no Ceará.
Ceará

Urca é condenada por fraude em política de cotas e deve pagar R$ 40 mil por danos morais

Justiça do Ceará determinou retratação pública e correção imediata da distribuição das vagas.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma torneira pigando.
Ceará

Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)

A normalização do serviço está prevista para quarta-feira (26).

Lucas Monteiro
24 de Novembro de 2025
Fachada de igreja moderna branca com vitrais coloridos, cruz no topo e um grande rosário decorativo pendurado, sob céu azul-claro. A Igreja em questão é a Igreja de Fátima, em Fortaleza.
Ceará

Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

Medida foi tomada pela Paróquia para prevenir episódios de 'mal-estar' por conta de partidos.

Matheus Facundo
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma profissional de uniforme verde, usando luvas, abrindo a porta de uma câmara fria no SVO. Atrás da porta, é possível ver um ambiente amplo com piso cimentado e prateleiras metálicas vazias, sugerindo a área de armazenamento refrigerado destinada aos corpos. A foto destaca a rotina silenciosa e protocolar do serviço.
Ceará

Como investigações do SVO sobre mortes podem ajudar a resolver problemas de saúde no CE ?

Há 20 anos, o Serviço de Verificação de Óbito atua no esclarecimento das causas dos óbitos de morte natural.

Nicolas Paulino
24 de Novembro de 2025
Homem em pé na rua alagada de uma comunidade, com casas simples ao fundo e outras pessoas ao longe.
Ceará

Veja bairros de Fortaleza mais afetados por ocorrências ligadas a riscos climáticos

Pontos mais sensíveis da cidade aparecem em dados da Defesa Civil.

Theyse Viana
24 de Novembro de 2025
Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem nega fraude: ‘Não agi de má-fé’

Edcley de Souza Teixeira concedeu entrevista ao Fantástico.

Redação
23 de Novembro de 2025
Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará
Ceará

Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Caso aconteceu no município de Capistrano nesse sábado (22) e acumulou prejuízos.

Redação
23 de Novembro de 2025
Calor exacerbado aumenta os níveis de estresse e ansiedade
Ceará

Estresse térmico: como o aumento das temperaturas afeta a saúde mental

Populações mais vulneráveis são revitimizadas pelos impactos ambientais.

Geovana Almeida*
23 de Novembro de 2025
Participantes do simpósio sobre cranioestenose.
Ceará

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

O evento ocorreu na Universidade de Fortaleza (Unifor) neste sábado (22).

Redação
22 de Novembro de 2025
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.
Ceará

Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Milenna Murta*
22 de Novembro de 2025