Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Proteger o litoral e orientar a população sobre o correto descarte do lixo. Esta é a missão que moverá a ação de limpeza na orla de Fortaleza prevista para acontecer nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de dezembro. O projeto é do Diário do Nordeste, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza.

Os mutirões de limpeza ocorrerão durante os finais de semana, em diferentes trechos da orla da Capital, a serem divulgados em breve. A iniciativa pretende convocar moradores, frequentadores da orla, instituições, coletivos e famílias em uma experiência participativa que estimula novas atitudes e amplia a conscientização ambiental.

“Cada mutirão é um jeito de cuidar da cidade e do nosso litoral juntos”, destaca Rayana Gadelha, coordenadora de projetos do Sistema Verdes Mares. “Não é só sobre recolher lixo, é sobre mostrar que todos podemos fazer a diferença e que pequenas atitudes podem, sim, transformar realidades”, completa.

Assim como em edições anteriores, a ação do Diário do Nordeste combinará coleta de resíduos, orientação sobre descarte correto e estímulo ao cuidado com os oceanos, uma linha de atuação que agora ganha força com a parceria da CMFor.

A organização disponibilizará estrutura necessária aos participantes e divulgará, nos próximos dias, os pontos específicos da orla que receberão as atividades. “Mais do que uma agenda ambiental, os mutirões chegam como um convite para que a população participe de um movimento coletivo em defesa do meio ambiente e da cidade onde vive”, afirma Rayana Gadêlha.

A ação integra o projeto Conscientizar, bandeira institucional do Sistema Verdes Mares, que reforça o compromisso do grupo com a conscientização ambiental, a mudança de comportamentos e a construção de um Ceará mais sustentável. Por meio de ações educativas, conteúdos especiais e mobilização social, o SVM busca inspirar a população a assumir um papel ativo na proteção dos ecossistemas marinhos e costeiros.

Serviço:

Conscientizar - Limpeza de Praia

Datas:

1º mutirão: 13 e 14/12

2º mutirão: 20 e 21/12

3º mutirão: 27 e 28/12