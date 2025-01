Unifor permite uso de nota do Enem para novas matrículas em 2025.1

Com o processo seletivo aberto para o semestre 2025.1, a Universidade de Fortaleza (Unifor) aceita as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso dos novos estudantes.

O candidato estará apto a concorrer caso tenha obtido 350 pontos ou mais e não tenha zerado nenhuma prova objetiva, nem a redação.

O uso da nota do Enem está disponível também para estudantes que fizeram a prova entre os anos de 2009 e 2023.

Os candidatos que forem utilizar a nota do Enem para ingressar na Unifor devem seguir os passos:

Acessar a página do processo seletivo da instituição

Escolha a modalidade “Nota ENEM - Inscrição 2025.1”

Caso já tenha cadastro, informar e selecionar “Avançar”. Caso não, é preciso realizar um rápido cadastro

Selecione o curso de interesse e o turno desejado

Confira seus dados

Após a inscrição, a Unifor, por meio de convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), faz a consulta da nota obtida pelos candidatos no Enem.

Serão classificados aqueles com desempenho suficiente de acordo com o curso selecionado e a quantidade de vagas disponíveis. A análise será concluída em até 24 horas úteis. Caso o retorno seja positivo, o aluno será comunicado via e-mail com todas as instruções para realizar a matrícula, que pode ser feita on-line.

Caso o candidato opte por um curso noturno, a Unifor oferece um desconto de 20%, com exceção de Medicina.

Serviço

Processo seletivo 2025.1 da Unifor

Portal: Unifor.br

WhatsApp: 85) 99246.6625