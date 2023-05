Uece realiza segunda fase do vestibular 2023.2 neste domingo (21) e segunda (22)

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza a segunda fase do vestibular da instituição no domingo (21) e na segunda-feira (22). Com 4.614 candidatos aptos, as avaliações acontecem de 9h às 13h.

Ao todo, os inscritos no vestibular vão enfrentar uma prova de redação e três específicas, estabelecidas de acordo com o curso de opção do candidato.

Na primeira fase do vestibular, estavam inscritos 14.823 candidatos. O concurso destina-se a selecionar candidatos para o segundo semestre letivo de 2023 dos cursos de graduação da instituição.

Disposição de vagas

Os mais de 4 mil candidatos disputam 2.282 vagas, das quais 1.194 são para os cursos de Fortaleza e 1.088 são para os cursos das unidades da Uece no interior do Estado, localizadas nos municípios: Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Destas últimas, 320 vagas merecem destaque, pois elas atenderão a população de municípios do Ceará que passam a contar com a presença ou com a ampliação de cursos da Uece a partir deste ano de 2023.

O presidente da CEV, professor Fábio Perdigão, recomenda aos candidatos, que cheguem ao seu local de prova, com uma hora de antecedência, isto é, às 8h.

Locais de prova

O cartão de informação do candidato, com os endereços e locais de prova, está disponível no site oficial da universidade. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3101.9710 ou 3101.9711.

O vestibular de 2023.2 será realizado na sede da Uece, no Campus Itaperi, situado na Avenida Silas Munguba, 1.700, no campus Fátima, localizado na Avenida Luciano Carneiro, 345, e nos campi da Uece localizados nos municípios citados acima.