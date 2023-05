Seleção para Escola de Formação de Oficiais da Marinha tem 293 vagas abertas

A Marinha do Brasil está com 293 vagas abertas para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) em 2024. Há 119 oportunidades para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém (PA) e 174 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro (RJ).

As inscrições custam R$ 65 e estão abertas até o dia 25 de maio no site da Marinha. As provas acontecem nos dias 19 e 20 de agosto.

>>> Acesse o edital completo

Fortaleza (CE) é um das cidades que recebe o processo seletivo na 1ª, 2ª e 3ª etapa, que também pode ser feita em Santana (AP), Belém (PA) Manaus (AM), Natal (RN), Parnaíba (PI), Recife (PE), Salvador (BA), Santarém (PA) e São Luís (MA).

A quarta etapa, o período de adaptação e verificação de documentos, ocorre na respectiva escola que o candidato vai fazer o curso.

Quem optar por fazer provas em cidades do Norte/Nordeste concorrerá a vagas para o CIABA, em Belém. As demais regiões concorrerão para a Escola localizada no Rio de Janeiro.

Na Capital cearense, os candidatos vão concorrer para a vaga de Belém.

Requisitos

Nacionalidade brasileira nata;

Idade mínima de 17 anos e máxima de 23 completos até 1º de janeiro de 2024;

Ensino Médio concluído até 29 de janeiro de 2024;

Não ter filhos ou dependentes;

Não ser casado ou ter constituído união estável;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

1ª etapa - exame de conhecimentos (eliminatória e classificatória);

2ª etapa - seleção psicofísica (eliminatória);

3ª etapa - teste de suficiência física (eliminatória); e

4ª etapa - período de adaptação e verificação de documentos (eliminatória).

A quarta e última etapa ocorre entre 8 e 26 de janeiro de 2024. A matrícula e o início do curso ocorrem em 29 de janeiro.

Cursos

Na EFOMM, os alunos formados viram Oficiais das marinhas e há duas opções de curso: Náutica e Máquinas.

"Ao Oficial de Náutica compete o manuseio dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações de bordo; ao Oficial de Máquinas compete a condução e manutenção das instalações de máquinas do navio", diz o edital.