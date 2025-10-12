Uece divulga gabarito oficial preliminar da 1ª fase do vestibular 2026.1
Prova de conhecimentos gerais foi aplicada na manhã deste domingo (12)
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou o gabarito oficial preliminar da primeira fase do Vestibular 2026.1. As provas do certame foram aplicadas na manhã deste domingo (12).
A primeira fase consiste na prova de Conhecimentos Gerais, composta por 85 questões. As disciplinas abrangidas são:
- Ciências Humanas: Filosofia, Sociologia, Geografia e História;
- Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Química e Matemática;
- Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Educação Física e Língua Estrangeira (o candidato escolhe entre Inglês, Espanhol ou Francês).
>>> Clique aqui para conferir o Gabarito Oficial Preliminar da 1ª Fase do Vestibular 2026.1
A prova, organizada pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Uece, contou com 44.986 candidatos inscritos, que disputam um total de 2.880 vagas.
As oportunidades estão distribuídas entre 86 cursos de licenciatura e bacharelado, com opções nos turnos diurno e noturno. A aplicação do certame ocorre em 71 locais de prova distribuídos em 11 cidades do estado.
Segunda fase
Os candidatos classificados na 1ª etapa avançarão para a segunda fase, que ocorrerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A oportunidade será constituída por uma prova de Redação, que vale 60 pontos, e três provas específicas.
Essas provas específicas, determinadas pela opção de curso do candidato, terão um total de 60 questões, sendo 20 de cada disciplina.