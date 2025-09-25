Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

TJ nega pedido para suspender seleção de professores da Uece, mas exige cronograma para concurso

Em 2024, censo feito pela universidade mostrou déficit de 482 professores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Legenda: Uece é uma das principais instituições de ensino superior do Ceará
Foto: Reprodução/Governo do Estado do Ceará

A histórica carência de professores na Universidade Estadual do Ceará (Uece) tem sido alvo de fiscalização pelo Ministério Público do Estado (MPCE), e teve novo passo neste mês. O órgão ajuizou Ação Civil Pública (ACP), na sexta-feira (19), com pedidos de liminar contra a universidade por suposta irregularidade na contratação de docentes. Nessa segunda-feira (22), a Justiça do Ceará acatou parte dos pedidos, mas negou outra.

Na ação, o MP solicitou a suspensão da seleção de professores temporários aberta pela Uece em julho deste ano, além da apresentação, pela universidade, de estudos orçamentários e cronograma de convocação de candidatos aprovados no cadastro de reserva de concurso de 2022, ainda vigente.



teaser image
Ceará

Após polêmica com professores, Elmano promete seleção ou concurso para cargos vagos em universidades

teaser image
Papo Carreira

Uece abre 239 vagas para professores temporários e substitutos; veja como participar

O pedido de suspensão da seleção pública, porém, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em decisão assinada pelo juiz Francisco Eduardo Fontenele Batista.

O magistrado considerou que “há elementos que evidenciam que os candidatos aprovados nos concursos de efetivos não estão sendo preteridos", e que "a suspensão poderia gerar consequências ainda mais gravosas para o funcionamento regular da universidade, uma  vez que a ausência de professores em determinados setores inviabilizaria a oferta de disciplinas essenciais".

Na decisão, contudo, foram deferidos os demais pedidos do MP, ao determinar que a Uece:

  • Apresente cronograma e comprovação dos procedimentos instaurados para a realização de novo concurso público destinado ao provimento dos cargos vagos que não possuem candidatos aprovados;
  • Apresente estudos orçamentários e cronograma de novas nomeações, “de modo a substituir progressivamente os professores temporários contratados”; e
  • Vede a atuação de professores temporários em setores de estudo distintos daqueles para os quais foram admitidos.

O juiz ressaltou que “a contratação temporária de servidores públicos constitui exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso público”, e que “a norma constitucional não autoriza a utilização desse instrumento de maneira genérica ou abrangente, especialmente em hipóteses de mera vacância de cargos efetivos”.

“Embora seja certo que a paralisação abrupta das atividades de ensino causaria prejuízos irreversíveis aos estudantes e à própria sociedade, também é imprescindível que a Administração Pública não utilize o expediente temporário como forma de evitar oferta de concurso público para cargo efetivo”, reiterou o magistrado.

 

O MPCE e a Uece ainda devem se manifestar no processo. De acordo com o MP, “mesmo existindo cadastro de reserva, a Uece insiste em realizar seleções públicas e contratar professores temporários de forma reiterada, afrontando norma constitucional de que cargos de caráter permanente devem ser providos por concursados”.

Em nota ao Diário do Nordeste na segunda-feira (22), a Reitoria da Uece afirmou que “os editais públicos para seleção de professores temporários e substitutos atendem integralmente aos instrumentos legais e normativos vigentes”, e que tem respondido “em sua totalidade” às informações necessárias ao MPCE.

Sobre a ACP movida pelo órgão, a instituição de ensino estadual disse, na mesma nota, que “aguardará a devida intimação da Justiça para tomar as providências cabíveis”.

Prioridade para concursados

Na ação contra a universidade, a 1ª Promotoria de Justiça de Fortaleza aponta que “identificou a abertura de nova seleção para temporários e a prorrogação de contratos da seleção de 2024”, e que, diante disso, “recomendou ao Estado a regularização do provimento de cargos efetivos, com prioridade para concursados”.

A recomendação, diz o MP, não foi atendida, o que motivou a abertura da ACP “para garantir, por decisão judicial, o cumprimento da norma constitucional que exige servidores efetivos em funções permanentes”. A ação tramita na 14ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza.

A “nova seleção” mencionada pelo órgão ministerial foi aberta em julho deste ano, sob o Edital nº 28/2025, com oferta de 207 vagas de professores temporários.

Por outro lado, segundo a ACP, há 103 candidatos aprovados no cadastro de reserva de concurso para a Uece que “convergem” com a carência apontada no censo feito pela universidade no ano passado – que mostrou um déficit de 482 cargos de professores.

Em inquérito civil (IC) que apura o caso, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) comunicou que a Lei nº 19.070, de 27 de novembro de 2024, criou 283 cargos para a Uece, e requereu o arquivamento do IC. O Sindicato dos Docentes da Uece (Sinduece) argumentou que o número não supre a carência.

Números da Uece

Nesta quarta-feira (24), a Uece informou ao Diário do Nordeste que “no concurso docente de 2022, foram ofertadas 365 vagas”, mas, “posteriormente, o Governo do Estado autorizou mais 35 vagas a serem preenchidas pelo cadastro reserva, totalizando, assim, 400 vagas”. Do total, 333 candidatos foram empossados.

“A Universidade realizou um novo concurso público com lançamento dos Editais 03/2025 e 04/2025, por meio dos quais foram oferecidas 53 vagas remanescentes do concurso de 2022. Esse certame encontra-se em fase de conclusão. Além disso, estão em trâmite processos de convocação e nomeação que contemplam a totalidade de vagas autorizadas.”

Sobre as 207 vagas ofertadas no Edital nº 28/2025, destinadas à contratação de professores temporários, a Universidade reitera que “referem-se a setores de estudos não contemplados no concurso de 2022, portanto, não há possibilidade de convocação do cadastro de reserva para atender esses setores ofertados neste edital”.

Conforme a reitoria da universidade, em audiência com o MP registrada no texto da ACP, a suspensão da seleção pública implicaria na “não oferta de 400 disciplinas para o semestre 2025.2”.

A mesma ação civil pública movida pelo MPCE inclui a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará (Seplag). A reportagem solicitou posicionamento da Pasta, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

