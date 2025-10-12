UECE realiza primeira fase do vestibular 2026.1 neste domingo, 12

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza neste domingo (12), a partir das 9 horas, a primeira fase do Vestibular 2026.1. A prova, organizada pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Uece, movimentará 44.986 candidatos inscritos que disputam um total de 2.880 vagas.

As vagas estão distribuídas entre 86 cursos de licenciatura e bacharelado, com opções nos turnos diurno e noturno. A aplicação do certame ocorre em 71 locais de prova distribuídos em 11 cidades do estado.

Estrutura da Prova e Próximos Passos

A primeira fase consiste na prova de Conhecimentos Gerais, composta por 85 questões. As disciplinas abrangidas são:

Ciências Humanas: Filosofia, Sociologia, Geografia e História;

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Química e Matemática;

Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Educação Física e Língua Estrangeira (o candidato escolhe entre Inglês, Espanhol ou Francês).

Os candidatos classificados nesta etapa avançarão para a segunda fase, que ocorrerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A oportunidade será constituída por uma prova de Redação, que vale 60 pontos, e três provas específicas.

Essas provas específicas, determinadas pela opção de curso do candidato, terão um total de 60 questões, sendo 20 de cada disciplina.

Serviço Vestibular Uece 2026.1/fase 1

• Dia da Prova: Domingo (12).

• Horário da Prova: Das 9h às 13h.

• Documentação: Documento de identificação original com foto.

• Material: Caneta esferográfica transparente de tinta preta.

• Local de Prova: 71 locais de aplicação, distribuídos em 11 cidades do Ceará