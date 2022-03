Turistas do Acre sofrem acidente de buggy no Cumbuco

Um grupo de turistas do estado do Acre sofreu um acidente de buggy no Cumbuco, em Caucaia, na manhã de terça-feira (22).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o veículo trafegava pelas dunas com o motorista e mais quatro turistas quando ocorreu o acidente.

Veja atendimento médico:

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para atender a ocorrência.

Feridos

Uma adolescente de 14 anos, com uma fratura na perna, foi conduzida pela aeronave a uma unidade hospitalar da Capital.

Já um homem de 41 anos foi socorrido pela equipe médica com dores no tórax. O motorista e uma mulher de 29 anos não sofreram lesões.

A região do acidente é conhecida pelo nome de Bico das Almas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Caucaia também estiveram presentes e prestaram socorro às cinco vítimas do acidente.