Tombamento do Teatro São José é atualizado e norma proíbe construção de prédios altos no entorno

Construído em 1914 em estilo eclético, o histórico Teatro São José, no Centro de Fortaleza, surgiu, na época, como uma alternativa de lazer para a população mais pobre. Tombado desde 1988, o equipamento, nas últimas décadas, passou por uma grande restauração, após anos de espera. Em 2018 foi reaberto. Agora, a Prefeitura atualizou o tombamento do bem e definiu a poligonal do entorno a ser protegida. Com isso, novas edificações ou reformas nos edifícios nos arredores, delimitado no novo decreto, não podem ultrapassar 12 metros de altura.

Neste mês, a Prefeitura já tinha estabelecido uma medida semelhante com a definição do entorno da Edificação do Estoril, na Praia de Iracema.

No início do mês, a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), explicou que, edificações como o Estoril e o Teatro São José, foram tombadas antes de 2008, ano em que entrou em vigor uma lei municipal (9.347) estabelecendo a necessidade de deixar claro nos processos de tombamento as áreas a serem protegidas também nos arredores das edificações, e não apenas o prédio em si.

O decreto municipal 15.708, de 25 de julho de 2023, referente ao Teatro São José, consta no Diário Oficial do Município.

A norma reforça o tombamento definitivo do Teatro, determinado pela lei municipal 6.318, de 1º de julho de 1988, pelo valor cultural e histórico do bem, e avança na definição oficial da área de entorno, estabelecendo graus de proteção também nesta região.

A poligonal do Teatro, segundo o decreto é a seguinte:

Inicia no cruzamento do eixo das vias Av. Castelo Branco (Leste Oeste) (ponto A);

Segue até a confluência da Av. Dom Manuel com Rua Tenente Benévolo (ponto B);

Continua da Rua Tenente Benévolo até a Rua 25 de março (ponto C);

Prossegue na Rua 25 de Março (ponto D), entrecortando lotes do ponto E ao ponto F situado na Rua Rufino Alencar,

Cruza o eixo pelos pontos G e H, até chegar ao ponto I, que se reencontra com o ponto A, no prolongamento da Av. Castelo Branco (Leste Oeste);

Veja imagem da demarcação do entorno:



O que fica restrito na poligonal do Teatro?

O novo decreto é um documento que complementa o tombamento do Teatro e estabelece limitações de construção na área estabelecida como poligonal do entorno. E determina que:

Não será permitido nenhum tipo de intervenção ou construção, permanente ou temporária, que impeça, em qualquer grau, a visibilidade do bem tombado;

ou construção, permanente ou temporária, que As novas edificações ou reformas nos edifícios existentes não deverão ultrapassar o gabarito máximo de 12 metros , até o topo de qualquer elemento construtivo;

ou reformas nos edifícios existentes , até o topo de qualquer elemento construtivo; Somente será permitido para a área do entorno o desenvolvimento de atividades comerciais e de prestação de serviços destinados ao atendimento da população local e regional, bem como o uso residencial .

. Eventuais modificações nas fachadas das edificações existentes na área do entorno, tais como pinturas, revestimentos ou modificações na volumetria dos edifícios, deverão passar por prévia análise e autorização da Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.

Segundo o decreto, o estabelecimento do polígono nos arredores do Teatro busca garantir a visibilidade, a ambiência e a integração do bem tombado.

No início de julho, o coordenador do Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor, Diego Zaranza, já havia informado ao Diário do Nordeste que a definição formal desse entorno ocorre devido a vários pedidos de interferência nos arredores de diferentes edificações protegidas em Fortaleza.

Na época, Diego explicou: “assim como o Estoril, o Teatro São José tinha uma poligonal de entorno e foi feito algo parecido. O que acontece? Houve vários pedidos de interferência no entorno, então a procura de informações sobre mexer no entorno de um determinado bem, gera a necessidade de a gente fazer a poligonal de entorno. Foi nesse intuito que fizemos. Como forma de proteger, evitar a descaracterização de imóveis que se relacionam diretamente com o bem”.

Relevância histórica do Teatro São José

O decreto reforça que a edificação foi construída em 1914 “como lugar de assistência social, lazer e acesso à cultura para trabalhadores” que não acessavam locais entendidos como de “alta cultura”, a exemplo do Theatro José de Alencar, inaugurado em 1910.

Em 1915, o Teatro São José recebeu também a sede do Círculo Operário de Trabalhadores Cristãos de Fortaleza e anos depois foi transformado em Associação dos Trabalhadores Cristãos Autônomos de Fortaleza.

Em 2008, o teatro foi desapropriado pela Prefeitura de Fortaleza, que prometeu reformá-lo. Mas a restauração do prédio centenário, após muitos apelos da classe artística cearense, só ocorreu em 2015, sendo entregue em 2018. No ano do centenário, o equipamento padecia com a má conservação da estrutura.

O teatro tem capacidade para um público de 530 pessoas e tem dois blocos separados por um pátio interno, sendo de um lado o teatro (sala de espetáculos) e de outro o Círculo Operário.

O decreto registra ainda que o teatro tem planta retangular com apenas um pavimento geral, apresentando ainda frisas e camarotes nos lados leste, oeste e sul. As fachadas expressam linhas ecléticas. A edificação é composta por um foyer, uma nave, frisas e camarotes centrais e laterais em balcões e o palco.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil