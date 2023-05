Teatro São José fecha para manutenção pela terceira vez em 5 anos; saiba o que será ajustado

O Teatro Municipal São José pausará as atividades a partir desta sexta-feira (26) para "intervenções de manutenção e adequações”, conforme anúncio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgado nas redes sociais no início da manhã desta quarta-feira (24). O prazo de conclusão é de 90 dias.

De acordo com a pasta, o objetivo é “garantir mais segurança e conforto aos frequentadores do equipamento, que faz parte da memória afetiva da cidade”.

As últimas obras que o equipamento recebeu foram em 2018, com intervenções estruturais; e em 2021, com reformas parietais. Logo, é a terceira vez em cinco anos que a casa fecha com o mesmo propósito.

Coordenador do Patrimônio Histórico Cultural da Secultfor, Diego Zaranza detalha os ajustes a serem feitos. Serão várias manutenções, porém de itens pontuais, não abrangendo a totalidade do centenário espaço.

“A primeira manutenção prevista é a de infiltrações”, introduz, enumerando que há muitas na coberta do teatro e que essas manutenções precisam ser periódicas.

Para esse passo, destaca, é necessária uma revisão geral da coberta; logo, as telhas serão tiradas, verificadas e colocadas de volta no lugar.

“Lembrando que a inclinação da coberta do teatro é diferente, fora dos padrões, então requer alguns artífices construtivos para manter as telhas no local”, enfatiza Diego.

Acesso técnico

Nesse movimento, será preciso também algum tipo de acesso para o telhado com o objetivo de facilitar essas manutenções e limpezas – algo que não estava previsto no projeto original de restauro, feito em 2016.

Assim, será colocada uma escada do tipo marinheiro, simples e discreto para não atrapalhar a visibilidade e a ambiência do imóvel. “Ela servirá como acesso técnico”.

Outro ponto importante são adequações relativas a normas preventivas contra incêndio, seguindo orientações do Corpo de Bombeiros. Um novo tipo de pressão; bombas elétricas e a diesel; alarmes de incêndio; e outras normativas solicitadas pelos Bombeiros serão realizadas.

“A gente vem conversando com eles para ficar tudo de acordo e, assim, ter o alvará garantido por mais alguns anos”, diz o gestor. “Junto a isso, algumas sinalizações também serão revistas dentro do teatro (luminosas e ademais), para deixá-lo de acordo com as especificações, pensando sempre no bem-estar e na segurança das pessoas”.

As luminárias embutidas de piso, que iluminam a fachada do teatro, também estão com infiltrações, por isso precisam ser blindadas. O processo envolve trocá-las e colocar novas, dando outra cara para o espaço. “Iluminando a casa, a gente atribui mais valor a ela; chama atenção para a edificação; e melhorar a segurança interna e externamente”.

Seguir normativas

Portas passarão por igual manutenção. Com o tempo, elas perderam o verniz e ficaram desgastadas, danificadas pelo uso. Assim, algumas serão consertadas, outras trocadas – tudo, sublinha Diego Zaranza, com orientação e sob supervisão da Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural da Secultfor.

“Existem também outras manutenções, principalmente nos anexos – que estão ali ao lado, não propriamente na nave da edificação principal, mas nas salas em paralelo. Lá, algumas infiltrações foram verificadas. Aproveitaremos para corrigir outras coisas”.

Pequenas manutenções dessa natureza igualmente foram verificadas para serem corrigidas e devolvidas da forma correta. Por fim, toda essa movimentação no prédio convocará interferências na pintura em paredes e outras superfícies que passarem por reparos.

