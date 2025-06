Subestação de energia no Campus do Pici, da UFC, pega fogo e explode; veja vídeo

Uma subestação de energia dentro do Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, pegou fogo e explodiu, na manhã desta quarta-feira (25). O acidente foi registrado em vídeo por testemunhas.

As imagens mostram o equipamento pegando fogo e pessoas próximas ao local correndo para se proteger. Logo em seguida, acontece a explosão. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e segue no local para o controle das chamas. Não houve feridos.

Em nota, a corporação disse que o caso foi inicialmente informado como uma queda de aeronave, mas logo em seguida essa hipótese foi descartada.

"Equipes especializadas do CBMCE foram rapidamente deslocadas para o local, onde havia relatos de fumaça intensa, além do registro de algo semelhante a uma explosão. Após varredura e análise da área, foi descartada a queda de helicóptero ou qualquer outra aeronave", disse o CBMCE.

Defeito interno

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que houve um defeito interno no equipamento, de responsabilidade da UFC, causando o desligamento de uma linha de alta tensão entre as subestações Pici e Maguary.

"Com a ocorrência, houve oscilação para alguns clientes. A empresa esclarece que, de imediato, enviou equipes para inspeção na rede da distribuidora", disse a empresa.

A UFC informou, em nota, que a subestação pegou fogo devido a um problema na subestação transformador, afetando a distribuição de energia de todo o Campus do Pici.

"Não houve feridos durante o ocorrido, bem como não há informações sobre fatores externos que possam ter provocado o problema técnico. Foi feito o desligamento da rede da Enel, mas ainda não há previsão para o retorno da energia no Campus do Pici", disse a universidade.