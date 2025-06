ABCDetran: cearenses não alfabetizados terão oportunidade de estudar e tirar CNH gratuita

Pessoas não alfabetizadas no Ceará terão, a partir de agora, a chance de se capacitar e obter gratuitamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira (25), por meio das redes sociais, com a sanção do programa ABCDetran.

Segundo o Governo do Estado, o programa será executado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc).

Quem tem direito a tirar a CNH pelo ABCDetran?

O público-alvo são pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família que ainda não foram alfabetizadas, mas desejam obter a habilitação nas categorias A ou B. Mais detalhes sobre as inscrições no programa ainda serão divulgadas.

“O ABCDetran vai garantir que pessoas não alfabetizadas possam estudar, se capacitar e tirar a Carteira Nacional de Habilitação de graça. Serão oferecidas aulas de letramento, educação no trânsito e aulas práticas. Tudo isso voltado para quem é beneficiário do Bolsa Família, assim como no programa CNH Popular”, escreveu Elmano em postagem no Instagram.

O projeto, aprovado na semana anterior, nasceu como piloto em 2022 no município de Horizonte, onde 12 pessoas conseguiram a CNH de forma gratuita, na categoria A, voltada para motociclistas. Agora, com a sanção da lei, a iniciativa será ampliada para todo o Estado.

Segundo informações do setor jurídico do Detran-CE, o Ceará possui o maior programa de formação gratuita de condutores do País, o CNH Popular, responsável por mais de 183 mil habilitações entregues.

Como será o curso?

A formação será composta por uma etapa teórica, com 81 horas/aula voltadas para letramento e educação no trânsito, realizada com apoio digital e supervisão de monitores.

Após essa etapa, os alunos seguem para as aulas práticas em um Centro de Formação de Condutores e, posteriormente, realizam o exame final na sede do Detran-CE.