Sana promove encontro entre Tichina Arnold e sua dubladora, Guilene Conte

Seriado de sucesso no Brasil, “Todo Mundo Odeia o Chris” há anos cativa e conquista novos fãs com as frases icônicas, personagens marcantes e humor afiado. Na próxima edição do Sana 2024, marcada para os dias 12, 13 e 14 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, os fãs têm um encontro especial com a atriz Tichina Arnold, que interpreta Rochelle, a mãe do Chris.

Durante o evento, Tichina participará de um painel com a dubladora Guilene Conte, que dá voz à personagem Rochelle, no domingo, 14 de julho. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Guilene Conte, que vem ao Sana pela primeira vez, explica que está muito grata pela ocasião e pela oportunidade de conhecer Tichina. Em relação ao trabalho de dublagem de Rochelle, a profissional comenta que as diferenças de personalidade entre ela e a personagem foram um desafio interessante para a carreira.

“Foi muito difícil porque sou mais calminha que ela, falo manso, devagar e minha voz tem uma característica muito doce, diferente da Rochelle. Então, tive que sair muito da minha zona de conforto e fazer uma viagem no coração dela para captar tudo o que a atriz propôs. Foi muito enriquecedor pra mim”, pontua.

Acerca do encontro com Tichina, Guilene relata que já participou de ação semelhante, ao lado da atriz e cantora Thalía, que dublou nas novelas “Marimar”, “Maria do Bairro”, “Maria Mercedes” e “Rosalinda”. “Foi talvez o momento mais lindo da minha carreira. Me sinto como se fosse irmã dela, tamanha a sintonia que sinto por dublá-la durante tanto tempo. É como se eu conhecesse ela desde adolescente e fomos crescendo juntas.”

Pela grande popularidade de “Todo Mundo Odeia o Chris” no Brasil, Guilene relata que sempre há alguém reconhecendo sua voz nos locais. Outros trabalhos da atriz e dubladora foram a personagem Symmetra, no jogo Overwatch 2 e ser voz da atriz Helena Bonham Carter.

Variedade de atrações

Durante o Sana 2024, o público também poderá conferir atrações como o aguardado show da banda Restart, além da participação dos dubladores de Cavaleiros do Zodíaco, Gilberto Baroli, Letícia Quinto e Hermes Baroli e muito mais.

Exposições de esculturas e salas temáticas de universos como Harry Potter e Star Wars também estarão disponíveis no Centro de Eventos.

Serviço

instagram: @sana_fcnb

Site: portalsana.com.br

Ingressos disponíveis no Sympla