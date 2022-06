Saiba onde fazer teste grátis de Covid em Fortaleza e no interior do Ceará

Fazer teste de Covid e se isolar em caso positivo é uma das principais formas de prevenir a disseminação da doença. As opções de testagem gratuita em Fortaleza, porém, reduziram. Além de postos de saúde, só 2 centros disponibilizam o exame por livre demanda.

Em janeiro, pico da 3ª onda da pandemia no Ceará, a Sesa chegou a manter 20 centros de testagem gratuita abertos.

Em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que realiza testes RT-PCR para Covid-19 em usuários sintomáticos, nos postos de saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), “de acordo com critérios e avaliação da equipe de saúde”.

Já Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) mantém dois Centros de Testagem para demanda espontânea na Capital:

Centro de Testagem do Hotel Excelsior: na Praça do Ferreira, Rua Guilherme Rocha, 172, Centro. Atende por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h. O resultado sai entre 24h e 72h.

Centro de Testagem para o Viajante: no Aeroporto de Fortaleza, teste rápido direcionado a passageiros em desembarque. O resultado sai em alguns minutos.

A recomendação é de que o teste de Covid seja feito até o 7° dia do início dos sintomas.

Para o Interior, a Sesa recomenda que os pacientes busquem os postos de saúde ou as respectivas Secretarias Municipais de Saúde para realização do exame. O material coletado pelos municípios é enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen).