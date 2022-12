Projeto leva ‘Natal antecipado’ a 1.200 crianças em Fortaleza; veja imagens

Desde seu início, o mês de dezembro resgata a simbologia de renovação e esperança do Natal, celebrado pelos cristãos no dia 25. Porém, já neste fim de semana, cerca de 1.200 crianças de Fortaleza devem contar com uma comemoração antecipada através de voluntários do projeto Lumen Ser Feliz.

O Natal Lumen ocorre desde 1994 e tem como principal objetivo “estimular o amor ao próximo e lançar sementes de solidariedade”, segundo o projeto.

Na ação, que ocorre nos dias 3 e 4 de dezembro, no Colégio Christus Silva Paulet, crianças receberão de seus “Padrinhos de Natal” cestas básicas, kit de higiene e presentes.

De acordo com Gisele Arruda, coordenadora do Natal Lumen, essas crianças já são cadastradas e acompanhadas ao longo de todo o ano nos centros e projetos sociais da Obra, seja semanal ou quinzenalmente.

“Tudo isso nós conseguimos com a colaboração de diversos padrinhos de Natal, que fazem uma ação de solidariedade, compram e doam esses itens e também podem vir até aqui conhecer a criança, sentar um pouco com ela e conhecer todo o nosso evento”, explica.

Legenda: Voluntários auxiliam na condução das brincadeiras e refeições na unidade Foto: Obra Lumen/Divulgação

O dia de diversão também conta com atividades lúdicas, brinquedos infláveis e refeições.

O Projeto Natal Lumen também ocorre em outras cidades do Ceará, como Sobral (10/12), Itapipoca (10/12) e Iguatu (11/12); e em outros municípios brasileiros, como Salvador (BA), Natal (RN), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e São Carlos (SP).

Legenda: Programação teve momento de Adoração ao Santíssimo Foto: Obra Lumen/Divulgação

Gisele Arruda destaca que o Natal é apenas a culminância de uma série de trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, mas doações e voluntariado são acolhidas a qualquer momento.

“Você pode alcançar milhares de vidas, milhares de famílias e muitas pessoas em vulnerabilidade, porque a nossa meta é ser feliz fazendo o outro feliz. Para isso, nós precisamos de muitas pessoas unidas compartilhando esse ideal”, destaca