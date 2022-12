Arena da Vida apresenta projeto dedicado a ampliar participação feminina no futebol

Criado há oito anos pelo Instituto Esporte Mais, o projeto Futebol pela Igualdade tem o objetivo de estimular a participação feminina no esporte, com a construção de um espaço acolhedor e seguro para as 120 participantes que integram a iniciativa.

Realizado na Areninha José Walter, o projeto foi o foco do episódio exibido hoje (2) na série Arena da Vida, durante o programa Jogada 1º Tempo e apresentado pela jornalista Denise Santiago.

Entre as participantes do Futebol Pela Igualdade está Haylla Emilly, atleta que, recentemente, jogou na Bélgica após participar de um processo seletivo. “Sempre gostei de futebol. Desde os meus 9 anos sempre brinquei na rua com meus amigos. Tive pouca influência, às vezes a família não deixava, mas sempre me apoiaram. Eu enxergo o futebol não só como lazer, mas algo para abrir muitas portas pra mim."

Projeto Arena da Vida

Com foco em mostrar a importância da prática esportiva na vida de jovens e no desenvolvimento de comunidades da capital cearense, a série Arena da Vida tem apresentado histórias de superação, vivenciadas em Areninhas de Fortaleza. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta, na programação do Jogada 1º Tempo na TV Diário e Verdinha. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

