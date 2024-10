Programa CNH Popular atende aprovados em 16 municípios a partir de segunda (21); veja lista

O Programa CNH Popular, do Governo do Estado do Ceará, atenderá candidatos com inscrições aprovadas em mais 16 municípios a partir da próxima segunda-feira (21).

Serão atendidos os aprovados em: Apuiarés, Ararendá, Assaré, Barro, Brejo Santo, Caridade, Chorozinho, Independência, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Monsenhor Tabosa, Nova Olinda, Nova Russas, Pentecoste e Umirim.

No total, mais de 1,5 mil candidatos já podem agendar o processo de formação para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para isso, o aprovado deve realizar o agendamento no site oficial do Detran CE para ser atendido inicialmente na autoescola, no dia e horário disponíveis. Na data agendada, o candidato deve comparecer à autoescola levando RG, CPF e comprovante de endereço.

Outros 38 municípios do Ceará já estão com a execução do CNH Popular 2023 em andamento, com agendamentos e atendimentos disponíveis.

Aplicativo

Os candidatos do programa podem acompanhar o andamento do processo de habilitação através do aplicativo Meu Detran, pelo celular, no link "Acompanhar processo CNH". Será solicitado o reconhecimento facial do candidato, que será liberado logo após a coleta de foto e biometria pelo Detran.