Primeira-dama Janja visita escola pública do Ceará a portas fechadas com governador e ministro

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, está no Ceará, nesta segunda-feira (26), para cumprir agenda oficial ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. Apesar dos compromissos públicos, a socióloga não deu qualquer declaração à imprensa.

O primeiro compromisso foi no Palácio da Abolição, em Fortaleza, onde ela e Camilo se reuniram com o governador do Estado, Elmano de Freitas, para tratar da Segunda Cúpula Global da Coalizão pela Alimentação Escolar, a ser sediada em Fortaleza, em setembro deste ano.

Janja é Embaixadora da Alimentação Escolar no Brasil. Também estiveram no encontro Fernanda Pacobahyba, presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e Luísa Cela, secretária da Cultura do Ceará.

De lá, a primeira-dama seguiu para a Escola Tapera das Artes, no Centro de Aquiraz, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ao lado de Camilo, Elmano e da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, Janja chegou ao local por volta das 11h, fez fotos com apoiadores, foi recebida por estudantes e seguiu para uma atividade dentro do espaço.

Os jornalistas que aguardavam no local não tiveram acesso.

O terceiro destino dela durante a manhã foi a Escola Indígena Jenipapo-Kanindé, no mesmo município, onde almoçaria com estudantes. A instituição é pública e faz parte da rede estadual de ensino. A entrada da imprensa tampouco foi autorizada.

Legenda: Fachada da Escola Indígena Jenipapo Kanindé, no Aquiraz, que recebeu a visita de Janja nesta segunda-feira (26) Foto: Davi Rocha

Antes de partir para Brasília, com voo previsto para as 17h, Janja participa ainda do evento de certificação “Amor na Massa”, que integra o eixo "+ Qualificação e Renda” do programa Ceará Sem Fome. Na cerimônia, prevista para as 14h, no Centro de Eventos do Ceará, 30 estudantes do curso de panificação social recebem os certificados de conclusão.

A agenda de Janja da Silva em terras cearenses foi publicada no site oficial do Governo Federal, e informada à imprensa na noite de domingo (25). Apesar disso, ao chegar aos pontos visitados, a imprensa foi informada de que, por se tratar de agenda da primeira-dama, a presença dos jornalistas não era autorizada.

Viagens de interesse público

Em abril deste ano, a Advocacia Geral da União (AGU) divulgou um documento definindo que "o apoio estatal ao cônjuge presidencial deve estar adstrito ao interesse público e suas necessidades, possuindo fundamento no ordenamento jurídico". O parecer contém orientações e normas para viagens do cônjuge do Presidente da República.

A AGU define que Janja pode representar Lula em compromissos de caráter cultural, por exemplo, mas não pode assumir compromissos em nome do governo. As atividades devem ter transparência, com divulgação de agendas, assim como acontece com pessoas que ocupam cargos de destaque. Janja não possui um cargo oficial no Governo Federal, e recebe constantes questionamentos da oposição sobre o uso de recursos públicos para os traslados.

No último dia 20 de maio, Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, reiterou, durante o programa “Bom dia, ministro” que “o cumprimento do interesse público”, bem como “todos os requisitos de transparência, prestação de contas” das viagens da primeira-dama, foram cumpridos.