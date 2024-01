Prédio do antigo Colégio Salesiano Dom Lustosa é demolido em Fortaleza e nova escola será construída

O prédio do antigo Colégio Salesiano Dom Lustosa, no número 5920, na Av. João Pessoa, em Fortaleza, no qual a tradicional escola funcionou de 1970 até 2013, foi demolido, nesta semana, e dará lugar a um novo espaço da Escola Educar Sesc. A unidade, que é do Serviço Social do Comércio (Sesc-Ce), comprador da área antes ocupada pelo Dom Lustosa, já havia funcionado na edificação de 2017 e 2021.

Em 2022, a Escola Educar Sesc foi inaugurada “nas costas” do terreno. Agora, toda a área que já pertenceu ao Salesiano será ocupada pela escola do Sesc. A previsão é que funcione em 2025.

O Diário do Nordeste esteve no local, nesta quinta-feira (25), e máquinas trabalhavam na retirada e no transporte dos escombros da demolição. A construção da nova escola que garantirá a ampliação da unidade já existente, segundo a diretora da Escola Educar Sesc, Wládia Medeiros, servirá para atender às atividades do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Veja também

Hoje, a Escola Educar Sesc recebe cerca de 1.200 alunos entre estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio (1º e 2º até o momento), do EJA e do cursinho pré-vestibular. A unidade no bairro Couto Fernandes terá a frente voltada para a Avenida João Pessoa e manterá a entrada já existente para a Avenida José Bastos, indo de uma ponta do quarteirão a outra.

Segundo Wládia, “será um prédio para abrigar as turmas de ensino médio do Sesc e educação complementar, o pré-universitário e educação de jovens e adultos. Um prédio que terá essa pegada jovem, nos moldes dessa escola (inaugurada em 2022) e lá vai funcionar todo o complexo do ensino médio. É a extensão dessa escola”.

Questionada sobre por que a edificação anterior não foi aproveitada, a diretora informou que “era uma estrutura muito antiga, com a parte elétrica e hidráulica comprometida. A gente quer, de fato, trazer uma arquitetura mais moderna no âmbito da educação, pensada para esse público mais jovem e adulto que vai estar na escola”.

Wládia Medeiros Diretora da Escola Educar Sesc “Nós ficamos na antiga estrutura por cinco anos, de janeiro de 2017 até dezembro de 2021. Viemos (para a nova escola) em janeiro de 2022 e tudo isso aqui era área do antigo Colégio Dom Lustosa, então, o Sesc construiu uma escola do zero, entregue para sociedade em janeiro de 2022. Essa parte de traz era um grande terreno que o colégio tinha e o Sesc só precisou planar o terreno para erguer a escola”.

Legenda: Escola Sesc Educar com entrada para a Av. José Bastos Foto: Kid Jr

Veja as mudanças no local

Legenda: Fachada do antigo Colégio Salesiano Dom Lustosa, que funcionou de 1970 a 2012 e depois deu lugar à escola do Sesc Foto: José Leomar/arquivo Diário do Nordeste

Legenda: Fachada da Escola Educar Sesc quando funcionou no prédio do antigo Colégio Salesiano Dom Lustosa Foto: Reprodução Google Street View

Legenda: Área em processo de demolição Foto: Kid Jr

Capela e ginásio mantidos

No processo de ocupação e modificação da antiga área do Colégio Salesiano Dom Lustosa, o Sesc manteve a Capela Dom Bosco. “O presidente Luiz Gastão manteve esse pedido da arquidiocese. Não era intenção dele retirar a capela. Então, uniu as duas intenções, da Arquidiocese e dele, de manter a capela dentro da escola”.

Legenda: Capela que funciona no interior da escola Foto: Kid Jr

O templo religioso é aberto ao uso da comunidade do entorno. Todos os domingos tem missa no local, às 17h. O acesso é pela Rua Ceará e, em seguida, entra pela Rua João Melo. Na reforma, foram conservadas as características do espaço e a área interna foi revitalizada.

Legenda: Interior da Capela Foto: Kid Jr

O ginásio utilizado pelo estudante também foi mantido e passou por reformas, de acordo com a diretora.

Desativação do Colégio Salesiano Dom Lustosa

O Colégio Salesiano Dom Lustosa encerrou as atividades em dezembro de 2012, e teve a extinção declarada a pedido, conforme registra o Conselho Estadual de Educação (CEE), em junho de 2013. Segundo parecer do CEE para renovação de funcionamento da escola, ainda na década de 2000, a escola existia desde a década de 1970 e no início do funcionamento foi chamada de Escola Profissional Salesiana Dom Bosco.

Foto: José Leomar/SVM

A escola funcionava com ensino infantil, fundamental I e II e ensino médio e contava com laboratórios de Ciências e Informática, sala de vídeo, auditório, sala de dança, biblioteca, sala de esportes, campo de futebol, duas quadras de esporte, áreas verdes e parque infantil. Por ser estabelecimento vinculado à Congregação Salesiana Dom Bosco, a escola tinha também um serviço de orientação religiosa.

A Rede Salesiana de Escolas é um convênio celebrado entre os salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil. Em Fortaleza, a rede ainda tem em funcionamento o Colégio Salesiano Dom Bosco, na Avenida Antônio Sales, e o Colégio Juvenal de Carvalho, na Av. João Pessoa.