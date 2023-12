Rede de ensino do Sesc conta com educação de qualidade e com ações de inclusão

Com a proposta de oportunizar o ensino de qualidade para a população, as iniciativas de educação do Serviço Social do Comércio (Sesc-Ce) englobam diferentes níveis de aprendizado.

Desde a educação infantil e chegando até projetos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Sesc conta com unidades de ensino em diferentes municípios do Ceará, como forma de atender e democratizar o acesso.

Segundo Leni Oliveira, gerente de Educação do Sesc Ceará, as escolas possuem uma proposta pedagógica inclusiva, inovadora, com uma perspectiva integral desenvolvendo protagonismo estudantil e autonomia intelectual, na qual professor e estudante compartilham conhecimentos através da ação e reflexão, pontua.

As escolas da Rede Educar Sesc estão localizadas nos municípios de Fortaleza (I e II), Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral.

Em continuidade a Formação Contínua de Professores, o Sesc em julho de 2024, realizará o V Congresso de Educação Sesc Senac. A iniciativa conta com pautas formativas, palestras com escritores e pesquisadores e é voltado para professores da Rede de Educação Sesc e Senac, além de ser aberto para o público em geral. O evento, já está no calendário Letivo.

O investimento na estrutura de educação é refletido nos resultados obtidos pelos estudantes. Em 2023, por exemplo, os alunos do Sesc ganharam um total de 223 medalhas de ouro, prata, bronze e de honra ao mérito em participação em olimpíadas escolares.

Inovações futuras

Para o próximo ano, a Rede de Ensino realizará ações como aulas de campo nos Museus Orgânicos do Sesc, que valorizam a atuação dos Mestres da Cultura no Ceará.

Além disso, na Escola Educar Sesc Fortaleza Unidade II, haverá continuidade de atividades no contraturno da unidade, como jazz, artes marciais, aulas de violão e orientação escolar.

De acordo com Leni Oliveira, também será feita a implantação do projeto Sala de Ciência nas unidades Educar Sesc Fortaleza II, Educar Sesc Crato e Sesc de Iparana, como forma de ampliar o letramento científico por meio de espaços não formais.

Conheça a Rede de Ensino do Sesc

- Educação infantil: destinada a crianças de 2 a 5 anos de idade, com uma estrutura física, profissional e humana que as incentiva a interagir educacionalmente, despertando-as para a aprendizagem;

- Ensino Fundamental I: atende estudantes do 1º ao 5º ano, oportunizando a formação de sujeitos éticos, responsáveis com o meio onde vivem, empáticos com a causa humana e capazes de intervir conscientemente a partir de um ideal coletivo;

- Ensino Fundamental II: atende estudantes do 6º ao 9º ano, estimulando os alunos a observar o mundo de maneira mais abrangente, voltando seus interesses ao universo que está além da escola;

- Ensino Médio: 1º e 2º ano. Presente apenas na Educar Sesc Fortaleza II, dialoga com as necessidades estruturais necessárias na última etapa da Educação Básica, com a oferta de cursos profissionalizante (programação de Jogos Digitais e Administração) em parceria com o Senac.

- Educação de Jovens e Adultos (EJA): voltada para alunos que não concluíram os estudos no tempo regular, oportuniza o acesso à Educação Básica, desde a Alfabetização ao Ensino Médio. O curso é gratuito para trabalhadores do comércio e seus dependentes, empresários contribuintes ou conveniados cadastrados no Programa Comprometimento e Gratuidade (PCG) - com renda familiar de até três salários mínimos. Está disponível também o EAD- EJA, com formação gratuita à distância e com encontros presenciais semanais na sede Educar Sesc II, voltado para o Ensino Médio.