Piloto de motocross sofre acidente e é resgatado por aeronave da Ciopaer, no Porto das Dunas

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), realizou o resgate de um piloto de motocross, de 26 anos, vítima de acidente com motocicleta, na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, nesse sábado (9).

Segundo a SSPDS, a vítima praticava motociclismo esportivo quando colidiu com um veículo, sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Diante da gravidade do caso, a aeronave Fênix 9, da Ciopaer foi acionada para realizar o transporte aeromédico.

Legenda: A aeronave Fênix 9, da Ciopaer, foi acionada para realizar o transporte aeromédico Foto: Divulgação/ SSPDS

O helicóptero se deslocou da base de Fortaleza e pousou no local do acidente, em Aquiraz. O voo entre as cidades teve duração aproximada de 5 minutos. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde.

A SSPDS ressaltou que "os helicópteros da Ciopaer são adaptados para que médicos e enfermeiros possam embarcar equipamentos portáteis, que cumpram a função de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesses casos, o transporte aéreo é necessário para reduzir o tempo de deslocamento e agilizar a prestação de socorro aos pacientes mais debilitados".