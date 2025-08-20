Pessoas com menos traços de ancestralidade asiática ou africana têm mais risco de câncer colorretal

Uma pesquisa científica revelou que a ancestralidade genética de brasileiros está associada ao risco de desenvolvimento de câncer colorretal. Indivíduos com uma menor proporção de ascendência asiática e africana apresentam mais chances de serem acometidos pela enfermidade.

O estudo foi realizado no interior de São Paulo, no Hospital de Amor, também conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. Entre os pesquisadores, está o cearense Howard Ribeiro Lopes Junior, servidor técnico-administrativo do Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (Famed/UFC).

A análise descobriu que existem quatro marcadores genéticos do DNA humano — chamados polimorfismos de nucleotídeo único, ou SNPs — associados a riscos na população brasileira. Duas das variações foram ligadas a uma chance significativamente maior de desenvolver a doença, enquanto outras duas oferecem um efeito protetor.

Pessoas com menos traços de ancestralidade genética asiática tinham risco 48% maior de serem acometidos pela doença, enquanto aqueles com menor contribuição africana apresentaram 22% mais chances.

No Brasil, a população é caracterizada por quatro grandes grupos étnicos a nível genético: europeu, africano, asiático e ameríndio. O efeito protetor foi associado à ancestralidade ameríndia intermediária.

Howard reitera que esse resultado não determina que, necessariamente, os indivíduos que possuem variantes genéticas terão câncer. Hábitos de vida e fatores ambientais podem influenciar nas chances do diagnóstico.

Atualmente, o câncer colorretal é o terceiro tipo mais comum entre homens e mulheres no Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, aponta o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Para o triênio 2023 a 2025, o Inca estima um número de 45.630 casos anuais.

Como foi feita a pesquisa

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o pesquisador Howard Lopes explica que a maioria dos estudos genômicos do câncer colorretal tem como base a população europeia. Por isso, a pesquisa buscou entender se a doença diagnosticada em um paciente europeu é genomicamente similar a uma enfermidade na população brasileira, que possui múltiplas ancestralidades no genoma.

“95% dos resultados genéticos, definidos em medicina personalizada para toda a população mundial, é baseado no sequenciamento genômico de participantes de pesquisas científicas prioritariamente europeus”, afirma.

Howard acrescenta que uma das bases do texto foi um grande estudo de risco genético para câncer colorretal publicado pelo doutor e PhD Amit Sud, em 2017. O estudioso identificou 85 marcadores genéticos do DNA humano que estavam associados ao risco de ter a doença. Ou seja, pessoas saudáveis nasciam com uma característica genética que gerava um maior risco de ser acometida pela enfermidade. “É um risco genético simplesmente por estar viva”, diz.

Partindo disso e entendendo que a população brasileira é geneticamente diferente, os pesquisadores procuraram entender se essas variantes de risco identificadas em populações europeias eram replicáveis em populações miscigenadas.