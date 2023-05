Pescador desaparece no mar em Amontada; Marinha e Corpo de Bombeiros fazem buscas na região

Um homem de 22 anos de idade desapareceu no mar, próximo à praia de Moitas, em Amontada, no litoral oeste do Ceará. Segundo a família, José Daniel da Souza Silva estava em uma embarcação pequena com outros dois pescadores, na manhã dessa quarta-feira (10), fazendo um trajeto rápido entre Moitas e a praia de Tijuca/Almofala.

"Os meninos que estavam com ele disseram que ele almoçou umas 10h30. Depois, foram se deitar e, quando chegaram mais ou menos em Moitas, deram conta que ele não estava mais no barco", relatou uma familiar de Daniel.

Segundo ela, o rapaz seria iniciante no ramo da pesca, não teria muita sabedoria no mar e, também, não nadaria bem. "Ele trabalha mais em terra, mas, aqui, acolá, vai para o mar. Não tinha conhecimento, era novato, não tinha costume. Sabia nadar pouquinho, por isso a gente está muito preocupado", compartilhou a familiar.

Buscas na região

O Diário do Nordeste apurou que a Marinha do Brasil foi quem iniciou as buscas pelo desaparecido. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado pela Capitania dos Portos de Camocim para prestar assistência à ocorrência apenas na manhã desta quinta-feira (11), por volta de 7h30.

Segundo o tenente-coronel Mardens, dos Bombeiros, uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também foi acionada para atuar nas buscas. O helicóptero saiu de Sobral.