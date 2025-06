ONG denuncia 'carrocinha' e morte de cachorros em Umirim, no CE, e prefeito nega acusações

A ONG Anjos de Proteção Animal (APA) denunciou nessa quarta-feira (4) supostos maus-tratos e morte de cachorros recolhidos da rua pela Prefeitura de Umirim, no Interior do Ceará. Segundo as entidades de proteção, o modo como os animais foram retirados lembrou as antigas "carrocinhas".

Imagens gravadas por moradores mostram os cães em um imóvel abandonado na localidade de Lagoa de Pedras, onde funcionava uma antiga escola, magros, aparentando subnutrição, alguns doentes, outros agonizando, além da presença de um animal morto no local.

Ao Diário do Nordeste, o prefeito de Umirim, Judson Rodrigues, negou as acusações e disse que os cachorros estão seguros em uma clínica veterinária de uma universidade particular, onde estão sendo vacinados, fazendo exames e sendo alimentados.

“Esses animais estão bem cuidados. Se não conseguirmos doá-los, serão devolvidos às ruas já castrados para evitar a proliferação descontrolada”, afirmou o prefeito.

Entidade contesta estado de saúde dos animais

A versão do prefeito é contestada pela protetora animal e fundadora da ONG APA, Stefani Rodrigues, que afirma que os animais sumiram e foram mortos. Conforme ela, que foi à cidade, moradores da região afirmaram que uma escola abandonada era usada como "matadouro".

Ela relata que o espaço exalava cheiro de sangue e de matéria orgânica em decomposição, e urubus sobrevoavam a área, e que portões estariam bloqueados por sacos de ração, dificultando o acesso ao interior da estrutura.

Veja também Ceará Reitor da Uece reconhece 371 disciplinas sem professor, mas audiência termina sem acordo Ceará Clínica de nutrição em Fortaleza é multada em R$ 40 mil por vender doses fracionadas de Mounjaro Ceará Quatro pessoas morrem em acidente entre ambulância e caminhão, no Interior do Ceará

A APA oficiou a Promotoria de Justiça da Comarca de Umirim pedindo "providências investigativas" acerca das ações da Prefeitura, a quem acusam de maus-tratos.

OAB-CE oficia gestão municipal

A Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), por meio da Comissão de Direito dos Animais, entrou no caso e pediu explicações. Conforme a presidente da comissão, Lucíola Cabral, o prefeito Judson Rodrigues foi oficiado e foi solicitada também uma reunião presencial sobre o assunto.

Em resposta, o prefeito gravou dois vídeos publicados nas redes sociais na quinta-feira (5), nos quais nega as acusações de maus-tratos. Segundo ele, os cães foram recolhidos a pedido da própria população para evitar acidentes nas ruas da cidade.

Conforme o chefe do Executivo Municipal de Umirim, os cachorros que estiverem doentes serão enviados a Fortaleza, e os que não estiverem receberão cuidados da Secretaria da Saúde, como castração, e vão ser colocados para adoção.

*Estagiária sob supervisão jornalística do editor Felipe Mesquita