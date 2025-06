Quatro pessoas morrem em acidente entre ambulância e caminhão, no Interior do Ceará

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre uma ambulância e um caminhão, na manhã dessa quinta-feira (5). O acidente aconteceu por volta das 5h40, na BR-402, próxima à entrada do açude Poço Verde, em Itapipoca, no interior do Ceará.

Conforme apuração da TV Verdes Mares, a ambulância vinha da cidade de Marco e transportava pacientes e acompanhantes para Fortaleza.

O condutor do caminhão afirmou à reportagem que a ambulância vinha em "zigue-zague" pela pista, e, na tentativa de sair do caminho, ele levou o veículo para fora estrada, mas não conseguiu evitar o choque. Com o impacto, três pessoas que estavam na parte traseira da ambulância foram arremessadas para fora.

Veja também Ceará Após fim da quadra chuvosa, como deve ficar cenário no Ceará no segundo semestre de 2025 Ceará Reitor da Uece reconhece 371 disciplinas sem professor, mas audiência termina sem acordo

A quarta vítima foi o motorista da ambulância. Um paciente que estava no banco de passageiro conseguiu sobreviver. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itapipoca.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para acompanhar a ocorrência. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Prefeitura de Marco lamenta acidente

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Marco publicou uma nota de pesar pela colisão. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, expressando nossas mais sinceras condolências", diz o texto.