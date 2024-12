O que são igrejas jubilares e quais foram escolhidas no Ceará para locais de peregrinação em 2025

Com a proximidade do início de um novo ano, a comunidade católica se prepara para vivenciar um período especial de comunhão e fé: o Jubileu 2025, cujo tema será "Peregrinos da Esperança" e que celebra os 2025 da encarnação de Jesus Cristo.

Neste domingo (29), conforme a tradição, dioceses de todo o mundo se preparam para dar início à celebração, proclamada pelo Papa Francisco em uma solenidade em 9 de maio deste ano,

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Jubileu – também chamado de Ano Jubilar ou Ano Santo – é uma comemoração religiosa que acontece a cada 25 anos e que busca reafirmar o compromisso dos cristãos católicos com o perdão e a fé.

Legenda: Ano Jubilar 2025 começou neste domingo (29) Foto: Reprodução/Instagram @pequenaviafotografia

No Ceará, o Ano Jubilar foi inaugurado na manhã deste domingo (29), em uma celebração no Santuário Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Fortaleza, seguida por uma procissão até a Catedral da Cidade.

Ao longo do ano de 2025, 17 igrejas participam do rito religioso como pontos especiais para a vivência do Jubileu. Nos espaços escolhidos – oito igrejas na Capital e nove na Região Metropolitana e no interior –, os fiéis poderão realizar peregrinações e buscar a indulgência plenária.

Saiba quais serão as igrejas de Peregrinação do Jubileu no Ceará em 2025: