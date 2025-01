Bem-vindo, janeiro: veja 15 mensagens para celebrar o primeiro mês de 2025

É janeiro de novo. No dinamismo cíclico do universo, o mês representa mais uma chance para brotar novidades, amanhecer desejos e reconectar sonhos.

Escritas em diferentes tempos e motivações, certas frases recuperam esse ânimo de início de ano e inspiram a visualização de outros horizontes, nos quais o sentimento e a palavra são guia.

Carlos Drummond de Andrade, Adília Lopes, Manoel de Barros, entre tantos outros poetas, empurram a vida para a frente toda vez que se põem a refletir sobre a disposição para caminhar por novos trajetos.

Nesta lista preparada pelo Diário do Nordeste, damos as boas-vindas a janeiro com uma seleção de 15 mensagens para você não apenas bater o olho, mas sobretudo vivê-las. É janeiro de novo, e você pode ser novo também.

"Para ganhar um Ano Novo"

"Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre" - Carlos Drummond de Andrade

Ser o que quiser

"Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali?" - Fernando Pessoa

"Sempre a começar"

"A minha história é outra e começa agora. Estou sempre a começar" - Adília Lopes

Permanecer no encantamento

"Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós" - Manoel de Barros

Ser o que for

"Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo" - Beto Guedes

Escolher amar

"No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros" - bell hooks

Recomeçar

"Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça" - Cora Coralina

Os felizes

"Eram, tanto quanto possível, os felizes. Porque a felicidade não se substituía ao resto, a felicidade acumulava-se. Era do acumulado do que se fez que se podia alcançá-la".

Dizer sim

"Amar com coragem é dizer sim à vida" - Socorro Acioli

A beleza dos caminhos curvos

"A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas da vida" - Lygia Fagundes Telles

Ser e deixar ser livre

"O desejo de liberdade é mais forte que a paixão. Pássaro, eu não amaria quem me cortasse as asas. Barco, eu não amaria quem me amarrasse no cais" - Rubem Alves

O risco maior

"Achava também que qualquer vida era um risco e o risco maior era o de não tentar viver" - Conceição Evaristo

O melhor amigo

"No entanto, escute bem/ O que mais é relevante/ Que você jamais esqueça/ De quem é mais importante/ O maior, melhor amigo/ É o que já está contigo:/ Do teu peito é habitante" - Jarid Arraes

Viver miudinho

"Alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma" - Guimarães Rosa

Dos fascínios

"A tarefa de viver é dura, mas fascinante" - Ariano Suassuna

