Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (1/1)

2025 chegou. E desejo fortemente que você continue insistindo, teimando, honrando seu projeto, respeitando seus planos e sonhos. Não é apenas sobre um novo número no calendário, mas sobre uma oportunidade única de reescrever a sua história. A Lua continua em Capricórnio e se aproxima de Plutão, trazendo aquela energia transformadora logo no início do ano. É tempo de reestruturação, de se reerguer e de dar forma ao que antes parecia impossível.



Hoje, a Lua forma um sextil com Netuno, e uma onda de sensibilidade pode inundar seu coração. Esse é o momento perfeito para se reconectar com você e com o seu Sol interior.



Levante-se.

Vivencie novamente a maravilha de renascer, sempre. Faça uma prece, medite, eleve seu pensamento. Imagine um raio multicolorido atravessando seu corpo, aquecendo seus sonhos. Olhe para o Sol com confiança e se empenhe em atingir seus objetivos.



2025 promete, mas a promessa só se cumpre quando você se move. E Marte em Leão pede que esse movimento seja seguindo seus desejos, seu coração. Que este novo ciclo te inspire a seguir adiante, com coragem e amor.

Áries

Ariano, em 2025 lidere com o coração, não só com a força.

Seu brilho está na iniciativa, mas lembre-se de escutar o que sente. O verdadeiro poder de Áries vem da coragem de ser vulnerável e confiar que nem tudo precisa ser feito na pressa.

Touro

Taurino, em 2025 valorize o que você constrói com paciência.

Seu brilho cresce na consistência. Continue cultivando seus sonhos com firmeza, mesmo quando os resultados parecem distantes. Sua força vem da confiança no tempo certo para florescer.

Gêmeos

Geminiano, em 2025 use sua voz para iluminar o mundo.

Suas ideias têm poder. Quando você compartilha seus pensamentos, acende novos caminhos para si e para os outros. O brilho de Gêmeos está na troca, no aprendizado constante e na curiosidade.

Câncer

Canceriano, em 2025 confie na força da sua sensibilidade.

Seu brilho se manifesta quando você se permite sentir. Acolher suas emoções não é fraqueza – é o que torna seu coração mais forte. A luz de Câncer cresce na conexão genuína com os outros.

Leão

Leonino, em 2025 seja o sol que aquece, não o que cega.

Seu brilho é inegável, mas lembre-se de compartilhar essa luz com generosidade. A verdadeira grandeza de Leão aparece quando você inspira e eleva as pessoas ao seu redor.

Virgem

Virginiano, em 2025 celebre as pequenas vitórias.

Seu brilho está nos detalhes, mas não se perca em exigências. O simples fato de seguir adiante já é um triunfo. A luz de Virgem cresce quando você se permite ser suficiente, exatamente como é.

Libra

Libriano, em 2025 crie beleza nos encontros.

Seu brilho aparece na harmonia que você traz aos relacionamentos. A luz de Libra não está em agradar a todos, mas em encontrar equilíbrio entre o que você oferece e o que merece receber.

Escorpião

Escorpiano, em 2025 transforme-se sem medo.

Seu brilho vem da força de renascer. A cada vez que você se permite mudar, sua luz se intensifica. Escorpião brilha quando entende que as sombras também fazem parte da jornada.

Sagitário

Sagitariano, em 2025 busque o horizonte sem esquecer suas raízes.

Seu brilho cresce com as aventuras, mas não fuja do que precisa ser encarado. A verdadeira luz de Sagitário aparece quando você se alinha com sua verdade, sem medo do que vai encontrar.

Capricórnio

Capricorniano, em 2025 construa o futuro com paciência.

Seu brilho se revela no esforço diário. Cada passo, por menor que pareça, pavimenta o caminho para seus sonhos. A luz de Capricórnio nasce da constância e do compromisso com sua própria evolução.

Aquário

Aquariano, em 2025 ouse ser quem você é.

Seu brilho vem da autenticidade. Quando você se permite ser diferente, inspira o mundo a fazer o mesmo. A luz de Aquário cresce quando você confia que suas ideias podem transformar a realidade.

Peixes

Pisciano, em 2025 confie no fluxo da vida.

Seu brilho está na sensibilidade e na conexão espiritual. Quando você se entrega ao presente e confia nos sinais do universo, sua luz se expande. A força de Peixes está em seguir o coração, mesmo que o caminho não pareça claro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.