Unifor está com inscrições abertas com bolsas e descontos para o semestre 2025.1

Com matrículas abertas para o semestre 2025.1, alunos que se inscreverem em qualquer curso de graduação (presencial e a distância) da Universidade de Fortaleza (Unifor), com exceção de Medicina, podem garantir descontos de até 40%.



A Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Unifor, disponibiliza bolsas e diversos benefícios para novos estudantes, veteranos, egressos da instituição, assim como transferidos e ingressantes em diversas modalidades. Além disso, oferta também bolsas para pessoas 50+, contemplando cursos de graduação presencial, EaD, Pós-graduação Lato Sensu (Especializações e MBAs) e Educação Continuada.



Os percentuais de desconto variam de acordo com a forma de ingresso, modalidade e turno escolhido pelo estudante, sendo válidos até o final do curso, desde que o aluno atenda aos critérios estabelecidos nas portarias que regulamentam as bolsas. Os abatimentos serão aplicados a partir da segunda mensalidade de 2025.1 e da primeira mensalidade dos demais semestres até a conclusão do curso.

Os descontos podem ser conferidos no portal oficial da instituição de ensino.

Formas de ingressar na Unifor

Além do vestibular agendado, a Universidade de Fortaleza possui outras cinco modalidades de ingresso. São elas:

Nota do Enem

Os interessados podem ingressar utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alunos que realizaram a prova entre 2009 e 2024 podem se matricular com os resultados obtidos.



Para ingressar com a nota do Enem, os candidatos devem ter obtido um desempenho mínimo igual ou superior a 450 pontos. Além disso, não podem ter zerado em nenhuma prova objetiva, nem a redação.



Nota de vestibulares anteriores

Candidatos que realizaram a prova ou redação on-line (no caso dos vestibulares agendados), entre 2017 e 2024, podem utilizar o resultado para iniciar os estudos em 2025.1. Nesta modalidade, o candidato será classificado de acordo com a maior nota, caso tenha participado do processo seletivo mais de uma vez, conquistando a vaga por ordem cronológica de inscrição.

Transferência

Neste método, no qual o interessado de outra instituição de ensino busca migrar pra a Unifor, o candidato passa por uma análise documental e, em seguida, se torna apto para realizar a matrícula.

Segunda graduação

A Unifor disponibiliza uma forma de ingresso sem necessidade de vestibular para quem busca novas oportunidades e uma nova graduação.



Reabertura de curso

Para os interessados que já estudaram na Unifor, mas não puderam concluir o curso, é possível retornar ao curso, sem necessidade de realizar outro vestibular.