Agência de Conteúdo DN
Ceará
North Shopping Fortaleza celebra Dia dos Pais com campanha que conecta gerações
Legenda: Campanha ‘Conectando Gerações’ resgata memórias afetivas e fortalece o laço entre pais e filhos
Foto: Divulgação

Neste Dia dos Pais, o North Shopping Fortaleza aposta na emoção e na valorização dos laços familiares com a campanha ‘Conectando Gerações’. A ação resgata memórias afetivas e traz a proposta de fortalecer o laço entre pais e filhos, por meio de um brinde especial: um Jogo da Torre em MDF, item clássico das brincadeiras em família, repaginado com a identidade visual do shopping.

Segundo Jordana Vidal, gerente de Marketing do North Shopping Fortaleza, cada detalhe da campanha foi pensado para diversão e maior convivência dos clientes. “O North Shopping Fortaleza aposta na valorização do tempo de qualidade em família. A brincadeira remete a uma época em que pais e filhos passavam mais tempo juntos, longe das telas, compartilhando momentos descontraídos. O brinde reforça a proposta da campanha de reconectar gerações”, pontua.

Além do clima de afeto, a campanha oferece benefícios exclusivos. A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente pode trocar suas notas fiscais pelo brinde e ainda concorrer a uma Moto Honda Pop 110i 0km. Para participar, basta cadastrar as notas no App do Nortão. Um diferencial importante: de segunda a quinta-feira, os cupons cadastrados valem em dobro, aumentando as chances no sorteio final.

A promoção segue até o dia 10 de agosto. As trocas acontecem no Piso 2, próximo ao Espaço Família, em um ambiente especialmente preparado para receber pais e filhos em clima de celebração.

Serviço
Campanha "Conectando Gerações" – North Shopping Fortaleza
Data: Até 10 de agosto
Posto de trocas: Piso 2, próximo ao Espaço Família
Regulamento e mais informações: www.northshoppingfortaleza.com.br
Instagram: North Shopping Fortaleza

North Shopping Fortaleza celebra Dia dos Pais com campanha que conecta gerações
