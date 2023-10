Mundo Unifor encerra programação destacando múltiplas trilhas do conhecimento

O Mundo Unifor 2023, promovido pela Universidade de Fortaleza, chegou ao último dia de programação nesta sexta-feira (20). Nesta semana, o campus da Unifor foi cenário de palestras, oficinas, encontros científicos e diversas atividades promovidas pelos quatro centros de ciências da instituição.

Temas como empreendedorismo, inovação, saúde, direito e responsabilidade social guiaram os cinco dias de evento. Entre os convidados desta 11ª edição, estão o economista laureado com o Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, o contador Alberto Pompeu, dono do canal do YouTube “O Alquimista Investidor”, e docentes da Unifor.

Legenda: Ponto alto da programação, a palestra de Yunus encerrou o Mundo Unifor Foto: Kid Júnior

No encerramento do evento, Maria Clara Bugarim, vice-reitora da Unifor, destacou que a instituição preza pela formação de múltiplas trilhas de conhecimento. Para a gestora, a iniciativa atua para a disseminação de ciência, cultura, arte e humanidades.

"Nesse nosso mundo, nós primamos pelo conhecimento, nós primamos por educação de qualidade. Então, formamos e apresentamos diversas trilhas de conhecimento, onde todos os nossos centros de ciências exploraram suas potencialidades, seja no Centro de Comunicação e Gestão, seja no Centro das Tecnologias, Centro de Ciências da Saúde. Temos 44 cursos de graduação, 11 programas de pós com mestrado, com doutorado, especializações diversas", afirma.

Segundo a vice-reitora, o evento promovido pela universidade é uma das ferramentas utilizadas para gerar reflexões e a formação do senso crítico dos alunos.

"No mundo Unifor, nós ditamos tudo isso e sempre discutimos os temas de maior relevância e temas que consigam impactar. Além do conhecimento teórico, do conhecimento técnico, nós queremos também gerar inquietações e reflexões do nosso aluno. Até porque o maior produto que nós formamos e disponibilizamos para a sociedade são pessoas conscientes, são cidadãos que tenham o desejo e a capacidade de transformar realidades", acredita.

Programação

A Pós-Unifor também teve uma programação especial no evento com palestras e painéis com temáticas relativas aos centros de ciências da universidade.

Além disso, a Feira de Carreiras Unifor promoveu uma exposição de estandes de empresas parceiras e oficinas de elaboração de currículo para facilitar o acesso de alunos e egressos dos cursos de graduação e pós-graduação ao mercado de trabalho. Mais de 1.500 vagas de estágio e emprego fizeram parte da iniciativa.

Toda a programação foi realizada de forma gratuita e aberta ao público.