Pós-Graduação em Negócios Turísticos da Unifor promove masterclass com Thiago Akira e Daniel Turbox

O curso de Pós-Graduação em Negócios Turísticos da Universidade de Fortaleza (Unifor) promove, nesta quarta-feira (18), o evento "O Novo Turismo". Em formato aberto ao público, a masterclass será realizada a partir das 19h, com a presença de Thiago Akira, consultor de marketing digital no turismo, de Daniel Turbox, especialista em inovação, automação, inteligência artificial (IA) e tecnologia para o turismo, e de Alexandre Pereira, Secretário de Turismo de Fortaleza e professor da Pós-Graduação em Negócios Turísticos da Unifor.

Entre os temas, o evento deve trazer para discussão, por exemplo, o papel do poder público como mobilizador de programas e políticas de impulsionamento em inovação como foco na experiência do cliente.

Assim, será debatido diretamente sobre quais os destinos que devem buscar desenvolver os pilares fundamentais do projeto Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), além das empresas que compõem o trade turístico e que fazem parte de um cadeia robusta de serviços e produtos.

A nomenclatura, inclusive, deve ser um dos pontos esmiuçados no evento. Segundo a denominação, um Destino Turístico Inteligente (DTI) é um destino que gerencia seus processos e seu território, de forma inovadora e sustentável. O projeto de transformação em DTIs é uma iniciativa do Ministério do Turismo, do governo federal.

Além dos convidados já anunciados, a masterclass também deve contar com a presença de docentes do curso no local.

Pós em Negócios Turísticos

A Pós-graduação em Negócios Turísticos da Unifor possui foco em conhecimentos atualizados sobre práticas de gestão inovadoras, uso de ferramentas tecnológicas e estratégias de comunicação. Entre questões atuais, os estudos também imergem no acesso a parceiros estratégicos do setor, como a Associação Brasileira de Bacharéis e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e outras organizações que possibilitam compreender as novas demandas do mercado.

"Com as habilidades adquiridas, os estudantes estarão preparados para atender às demandas e desafios desse mercado em crescimento, contribuindo não apenas para o sucesso pessoal, mas também para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade contínua do turismo no Ceará", aponta a professora e coordenadora do curso Suellen Galvão.

Inclusive, conforme a coordenadora, a pós-graduação não requer experiência prévia. "Para quem ainda não é da área e deseja iniciar essa jornada ou está em transição de carreira, essa também é uma excelente oportunidade de se familiarizar com o mercado, integrando-se e articulando com os melhores profissionais do mercado", reforça.

