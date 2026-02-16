Motorista sem uma das pernas e embriagado atropela motociclista em Tianguá; carro não era adaptado
A vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região.
Um homem de 35 anos foi preso pela polícia na BR-222 após atropelar uma motociclista e fugir sem prestar socorro, nessa sexta-feira (13), em Tianguá, no Interior do Ceará.
O motorista, que tem uma perna amputada, dirigia um carro sem as adaptações obrigatórias e apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará.
O teste de bafômetro do infrator apontou 1,17 miligrama de álcool por litro (mg/l) de ar alveolar, índice mais de três vezes acima do que a lei considera crime de trânsito (0,34 mg/l).
Durante a fuga, o condutor ainda bateu em outros veículos, na região do bairro Subestação.
O homem deve responder por lesão corporal grave na direção de veículo sob efeito de álcool e por deixar o local do acidente sem prestar socorro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá (CE), onde o caso foi registrado.
Vítima de atropelamento está em estado grave
A vítima do atropleamento recebeu atendimento ainda no local e sofreu ferimentos graves. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região, onde permaneceu sob cuidados médicos após o atropelamento.
A ocorrência foi registrada por volta das 18h57, quando a equipe da PRF encontrou um VW Fox danificado e uma movimentação de pessoas às margens da via, no km 309 da BR-222.
No local, a polícia apurou que o motorista havia atingido uma motociclista nas proximidades da rodoviária do município, deixando o local sem prestar assistência e colidindo contra veículos estacionados ao fugir pela rodovia.
Carro não era adaptado
A equipe também constatou que o motorista tem uma das pernas amputadas, decorrente de um acidente anterior, mas conduzia um veículo com câmbio manual e sem as adaptações veiculares exigidas para sua condição física.
Pessoas com amputação ou paralisia em uma das pernas podem dirigir, desde que o veículo seja adaptado e possuam CNH Especial.
Em nota, a PRF alegou que "a ausência dessas adaptações, associada ao consumo de álcool e à tentativa de fuga, agravou o risco na situação registrada".
Acidentes de trânsito no Carnaval
De acordo com a PRF, entre sexta-feira (13) e domingo (15), foram atendidos 16 acidentes pelas equipes, sem registro de óbitos.
O balanço completo dos sinistros de trânsito durante o período do Carnaval no Ceará ainda não foi divulgado.