Motorista capota carro enquanto grava vídeo na BR-226, no Ceará
Vídeo feito pelo próprio condutor registra o momento em que ele perde o controle do veículo.
Um condutor identificado como Marquinhos Góis, de 40 anos, capotou o carro enquanto usava o celular para gravar um vídeo. O acidente aconteceu na BR-226, entre os municípios de Pedra Branca e Mineirolândia, no interior do Ceará.
Apesar do capotamento, a vítima não corre risco de vida e está recebendo atendimento no Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim.
O vídeo, registrado pelo próprio motorista, mostra o momento exato em que ele perde o controle do veículo e sai da pista.
A Guarda Municipal de Pedra Branca confirmou ao g1 que Marquinhos estava sozinho no carro e que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido socorrida pelos moradores.