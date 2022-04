Missa de Lava-Pés na Quinta-Feira Santa: veja significado, horários e onde é celebrada em Fortaleza

Para os católicos, a Semana Santa corresponde ao período que vai do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus Cristo. Os atos litúrgicos mais importantes do período se iniciam nesta Quinta-Feira Santa.

Neste dia, começa o Tríduo Pascal, ou seja, os três dias que antecedem a Páscoa. A Quinta-Feira Santa é marcada por dois grandes momentos litúrgicos.

Missa do Crisma ou dos Santos Óleos

Nela, ocorre a bênção do óleo dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do óleo do crisma. Além disso, o Bispo convida seus presbíteros a renovarem publicamente as promessas sacerdotais.

Missa da Ceia do Senhor

Relembra a Santa Ceia de Jesus com seus discípulos. Nela ocorre a cerimônia do Lava-Pés, em que o celebrante recorda o gesto de Cristo, que lavou os pés dos seus apóstolos. Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, esse gesto procura transmitir a mensagem de que o cristão deve ser humilde e servidor.

Depois, acontece a Transladação do Santíssimo Sacramento até um local devidamente preparado. Em seguida, são retiradas as toalhas do altar e as cruzes da igreja.

Confira a programação de missas da Quinta-Feira Santa em paróquias de Fortaleza:

Catedral Metropolitana de Fortaleza: às 8h, ocorre a Missa da Unidade ou Santos Óleos, presidida pelo Arcebispo Metropolitano e concelebrada por todo o clero; às 18h30, há a Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés, também presidida por Dom José Antonio;

Igreja de Fátima: 6h30 e 12h - ofício das leituras; 16h - Missa de Lava-Pés; 17h30 - Adoração ao Santíssimo;

Paróquia Jesus, Maria, José, no Antônio Bezerra: 19h - Missa de Lava-Pés e Ceia do Senhor; das 21h às 0h - Vigília Eucarística;

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe: 19h;

Paróquia Nossa Senhora da Paz, na Aldeota: 18h - Missa da Ceia do Senhor seguida de Adoração;

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos (matriz), na Parangaba: 19h - Missa da Ceia do Senhor;

Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Pirambu: 18h - Missa da Ceia do Senhor;

Paróquia Nossa Senhora da Glória (matriz), na Cidade dos Funcionários: 6h30 e 16h - missas; 18h30 - Missa da Ceia do Senhor;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Messejana: 19h30 - Missa da Ceia do Senhor seguida de Adoração até 0h.