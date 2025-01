Menos de 30% do Gonzaguinha de Messejana está sendo utilizado, diz Evandro Leitão

“Todo grande hospital é entregue por etapas. A inauguração ocorreu em 26 de setembro. Desde então, o hospital já está em funcionamento e realizando partos. Demolimos a antiga estrutura, que contava com 85 leitos, e reconstruímos tudo do zero, com equipamentos de ponta e consultoria de especialistas, como a equipe do Hospital Einstein. Agora, o novo Gonzaguinha vai contar com 107 leitos. Estamos nas fases finais do projeto, e a previsão é entregar as próximas etapas à Secretaria de Saúde até dezembro”, destacou Sarto, à época.