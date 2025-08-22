Menino de cinco anos compartilha paixão por corrida de rua nas redes sociais, em Fortaleza

A orla da Beira-Mar, em Fortaleza, é um cenário já conhecido por reunir corredores de todas as idades. Mas, entre os praticantes, uma presença chama atenção: a de Maia Neto, de apenas cinco anos, que já começa a dar seus primeiros passos no universo das corridas.

O interesse surgiu dentro da própria casa. O irmão mais velho, Lorenzo Maia, de 13 anos, iniciou no esporte e levou junto a mãe, Fernanda Maia. Foi o suficiente para que Neto também pedisse para correr. Por conta da idade, ele treina somente aos sábados, sempre sob orientação médica. Nas redes sociais, o garoto tem um perfil monitorado pela mãe, onde publica registros de suas atividades esportivas.

Paixão por Bell Marques

Além do incentivo familiar, uma paixão em comum aproximou ainda mais a família do esporte: Bell Marques. Admiradora do trabalho do cantor, Fernanda passou o entusiasmo para os filhos. Quando Bell lançou a corrida “100% Você”, realizada em várias capitais do Brasil, a família enxergou a oportunidade de unir música e atividade física.

Em Salvador e São Luís, Fernanda e Lorenzo já marcaram presença nas provas. Para Maia Neto, o teste aconteceu em Fortaleza, no último dia 15. A mãe propôs um desafio: se ele conseguisse participar da corrida e ainda aproveitar o show que acontece logo depois, estaria liberado para viajar com a família para outras edições.

Embora já tivesse participado de corridas infantis na capital cearense, Fernanda preferiu que o caçula não fizesse os cinco quilômetros. O garoto correu parte do percurso, mas com energia de sobra aproveitou o show do início ao fim. Resultado: aprovação da família e passagens já garantidas para Natal, onde será realizada a próxima etapa da corrida.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues