Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Menino de cinco anos compartilha paixão por corrida de rua nas redes sociais, em Fortaleza

Inspirado pelo irmão mais velho e motivado pela paixão da família por Bell Marques, o menino já participa de provas

Escrito por
Maria Claricce Sousa* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:54)
Ceará
Foto do menino Maia Neto, de cinco anos, correndo na orla da Beira-Mar, em Fortaleza
Legenda: Maia Neto participa de corridas infantis em Fortaleza
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A orla da Beira-Mar, em Fortaleza, é um cenário já conhecido por reunir corredores de todas as idades. Mas, entre os praticantes, uma presença chama atenção: a de Maia Neto, de apenas cinco anos, que já começa a dar seus primeiros passos no universo das corridas.

O interesse surgiu dentro da própria casa. O irmão mais velho, Lorenzo Maia, de 13 anos, iniciou no esporte e levou junto a mãe, Fernanda Maia. Foi o suficiente para que Neto também pedisse para correr. Por conta da idade, ele treina somente aos sábados, sempre sob orientação médica. Nas redes sociais, o garoto tem um perfil monitorado pela mãe, onde publica registros de suas atividades esportivas.

Veja também

teaser image
Pets

Criança viraliza ao escolher 'rato sem pelo' como tema de aniversário: 'diva incompreendida'

teaser image
Ceará

Ceará recebe R$ 200 milhões para pesquisas em transição energética e IA; veja detalhes

Paixão por Bell Marques

Além do incentivo familiar, uma paixão em comum aproximou ainda mais a família do esporte: Bell Marques. Admiradora do trabalho do cantor, Fernanda passou o entusiasmo para os filhos. Quando Bell lançou a corrida “100% Você”, realizada em várias capitais do Brasil, a família enxergou a oportunidade de unir música e atividade física.

Em Salvador e São Luís, Fernanda e Lorenzo já marcaram presença nas provas. Para Maia Neto, o teste aconteceu em Fortaleza, no último dia 15. A mãe propôs um desafio: se ele conseguisse participar da corrida e ainda aproveitar o show que acontece logo depois, estaria liberado para viajar com a família para outras edições.

Embora já tivesse participado de corridas infantis na capital cearense, Fernanda preferiu que o caçula não fizesse os cinco quilômetros. O garoto correu parte do percurso, mas com energia de sobra aproveitou o show do início ao fim. Resultado: aprovação da família e passagens já garantidas para Natal, onde será realizada a próxima etapa da corrida.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Foto do menino Maia Neto, de cinco anos, correndo na orla da Beira-Mar, em Fortaleza
Ceará

Menino de cinco anos compartilha paixão por corrida de rua nas redes sociais, em Fortaleza

Inspirado pelo irmão mais velho e motivado pela paixão da família por Bell Marques, o menino já participa de provas

Maria Claricce Sousa*
Há 1 hora
Políticos, ministros e secretários em evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza
Ceará

Ceará recebe R$ 200 milhões para pesquisas em transição energética e IA; veja detalhes

Investimentos foram anunciados em evento no Palácio da Abolição

Gabriela Custódio e Nicolas Paulino
22 de Agosto de 2025
Foto de ação do MTE
Ceará

Justiça condena casal que manteve idosa em trabalho análogo à escravidão por 40 anos no Ceará

Vítima nunca recebeu salário e não tinha descanso e nem férias. Ela era mantida em um ambiente insalubre em Fortaleza

Matheus Facundo
22 de Agosto de 2025
Foto mostra pessoas caminhando e correndo em um calçadão urbano, aproveitando o fim da tarde. Ao fundo, há prédios residenciais e barracas de venda, compondo um cenário movimentado de lazer.
Ceará

Ceará tem 94 homens a cada 100 mulheres e eles são maioria em apenas dois grupos de idade, diz IBGE

Indicadores ajudam gestões a entender como a população está distribuída por sexo em diferentes áreas e faixas etárias

Nicolas Paulino
22 de Agosto de 2025
Foto de mulher puxando água de poço com corda. Ao fundo, céu claro, árvores e roupas no varal
Ceará

420 mil domicílios no CE dependem de poços ou cacimbas para abastecimento de água, diz IBGE

Além disso, 40 mil usam fontes ou nascentes como principal forma de guardar o recurso

Nicolas Paulino
22 de Agosto de 2025
Mulher andando no centro de Fortaleza
Ceará

Chefes de família: mulheres são responsáveis por mais da metade dos lares do CE, mostra IBGE

Em 2015, os homens eram os responsáveis por 58% dos domicílios. Foi na virada de 2020 para 2021 que elas assumiram mais de 50% dos lares cearenses

Gabriela Custódio
22 de Agosto de 2025
foto do Bazar Ame Seu Vizinho, idealizado pela Comunidade Cristã Videira (CC Videira)
Ceará

Bazar beneficente em shopping de Fortaleza terá roupas a partir de R$ 5; veja detalhes

Estarão disponíveis no evento roupas masculinas, femininas e infantis, além de moda praia e moda fitness

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem de um poste para matéria sobre Postes de alta tensão causam transtornos e preocupam moradores do bairro Lourdes, em Fortaleza
Ceará

Postes de alta tensão causam transtornos e preocupam moradores do bairro Lourdes, em Fortaleza

Estrutura começou a ser montada no ano passado, mas tem afetado o fluxo de pedestres e causado insegurança na região

Redação
21 de Agosto de 2025
Rua da cidade de Orós, no Ceará, que é um dos listados em comunicado do Inmet sobre vendaval
Ceará

160 cidades cearenses recebem aviso de 'perigo potencial' por vendaval nesta quinta (21)

Segundo o Inmet, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores

Redação
21 de Agosto de 2025
Praia de Jijoca de Jericoacoara
Ceará

Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22)

Outros dois comunicados emitidos pelo Instituto dizem respeito à baixa umidade em 17 municípios cearenses

Redação
21 de Agosto de 2025
Navio de guerra navegando pelo oceano, equipado com sistemas militares e armamentos, simbolizando presença naval e poder marítimo.
Ceará

Porto de Fortaleza abre para visitação de navio de combate da Marinha do Brasil

As visitas acontecem no próximo domingo (24) com duração de 30 min

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem da lateral do Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, Igreja Católica no Município de Barro, no Ceará. As paredes são pintadas de bege e, ao fundo, o sol estende raios solares.
Ceará

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

Estudo da Funceme mediu maiores registros diários em postos de monitoramento

Nicolas Paulino
21 de Agosto de 2025
Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026
Ceará

Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026

Evento tem foco em facilidades de compra e ampla variedade de modelos

Agência de Conteúdo DN
21 de Agosto de 2025
Falésias da praia de Morro Branco, em Beberibe
Ceará

44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)

Inmet também emitiu novo comunicado sobre baixa umidade em municípios cearenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão
Ceará

Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

João Lima Neto
20 de Agosto de 2025
Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão
Ceará

Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

A Casa do Cidadão é um equipamento que facilita as demandas da população cearense

Agência de Conteúdo DN
20 de Agosto de 2025
Dança jovens negros de Salitre. Meninas com vestidos coloridos
Ceará

Cidade do Ceará cria rota afroturística que terá encontro com rezadeiras e visitas a quilombos

Decreto municipal publicado na última quinta-feira, 14 de agosto, instituiu cinco rotas turísticas temáticas no município de Salitre

Gabriela Custódio
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas sobre tampa de caixão segurando rosa-branca, encenado velório, ilustrando decisão da Justiça do Ceará que condenou hospital e funerária a indenizarem mulher após trocarem corpo do pai dela por outro
Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma pessoa, provavelmente um médico ou profissional de saúde, vestindo um jaleco azul e um estetoscópio. A pessoa está apontando com uma caneta para um modelo anatômico detalhado do cólon humano, que está seccionado para mostrar a estrutura interna. O modelo destaca uma seção com o que parece ser um tumor maligno ou uma área de doença, possivelmente representando câncer colorretal. Há também uma prancheta com papéis sobre uma mesa à frente. O fundo é um cenário de consultório médico.
Ceará

Pessoas com menos traços de ancestralidade asiática ou africana têm mais risco de câncer colorretal

Estudo realizado no Brasil, com participação de pesquisador da UFC, descobriu que existem quatro marcadores genéticos do DNA humano

Clarice Nascimento
20 de Agosto de 2025
Homem em jangada no mar em Icapuí
Ceará

Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado

Redação
19 de Agosto de 2025