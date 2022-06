Médica é atacada por paciente com faca no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Fortaleza

Uma médica foi atacada por um paciente com uma faca nesta quinta-feira (9) no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O homem foi contido por funcionários e um segurança acabou com um corte na mão.

Testemunhas disseram que o homem chegou à unidade bastante agitado, afirmando estar com dor. Ainda na triagem, uma enfermeira tentou acalmá-lo e o encaminhou para o atendimento. Ao entrar na sala, ele atacou a médica com uma faca de cozinha.

A profissional não ficou ferida e, após ser contido, a Polícia Militar foi acionada e o paciente levado por uma ambulância do Samu para um hospital de saúde mental.

Legenda: Sala em que ataque aconteceu ficou revirada após briga corporal com o paciente Foto: Reprodução

Imagens gravadas em vídeo mostram como a sala ficou depois da luta corporal, com móveis bastante revirados e materiais de uso médico espalhados pelo chão. A reportagem entrou em contato com a Secretária Municipal de Saúde (SMS) e aguarda posicionamento sobre o caso.

